Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League - Palleggio sontuoso di Bosetti per la bomba di Rosamaria

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (F) - Caterina Bosetti si conferma pallavolista versatile come poche altre al mondo. Palleggio stupendo e apertura in posto 2 per Rosamaria Montibeller: la brasiliana ringrazia e buca il muro del VK Dukla Liberec. 4° successo consecutivo per 3-0 per l'Igor Gorgonzola Novara.

00:00:35, 10 minuti fa