Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League - Prima le difese, poi la parallela di Omoruyi: che show Conegliano!

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (F) - Grande azione dell'A. Carraro Imoco Conegliano nel successo (3-0) ottenuto sul taraflex dello Zok Ub. Le Pantere difendono tutto e poi Giulia Gennari apre in posto 4 per Loveth Omoruyi. Il risultato? Un perfetto colpo in parallela, che vale il punto!

00:00:38, 41 minuti fa