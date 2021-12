Che spettacolo questa! La squadra allenata da Stefano Lavarini infligge unadi pallavolo alla, stravincendo 3-0 il big match del 3° turno di Pool C della CEV Champions League e volando a punteggio pieno (9) nel gruppo. Trascinata da unadi un'Eleonora Fersino sempre perfetta in ricezione e 91% di positività, ma sono numeri che raccontano pochissimo della sua partita), l'Igor offre un'ottima prestazione di squadra, limitando ildel club russo e trovando inuna reigsta sublime, indubbiamente favorita dall'incapacità del servizio di casa nell'essere ficcante e preciso. Se Fersino è l'assoluta MVP di questo grande successo,è però essenziale, specie a muro nel 3° set, e capace di chiudere con 15 punti e il 46% in attacco. Altra grande prova personale anche per, sempre più inserita nel gruppo delle Igorine e abile nell'alternare colpi di fioretto a bombe in diagonale e parallela, chiudendo con 14 punti. Nel 23-25 del 3° set è fondamentale, anche e soprattutto,: entrata al posto di Caterina Bosetti - che prova anche per l'azzurra, sempre artista del mani-out e solidissima in ricezione - la schiacciatrice mette a terra 4 punti pesantissimi nella frazione più combattuta e chiude il match con una parallela d'autrice. Infine, due parole anche su. La capitana di Novara domina a muro (5) e in fast (86% in attacco), confermandosi leader di un gruppo che punta ad arrivare fino in fondo a questa Champions League.