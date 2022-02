grandissimo colpo di mercato, con la Vero Volley Monza vince con autorità l'ultima sfida della fase a gironi di CEV Champions League e continua a sognare la qualificazione ai quarti di finale. Il 3-0 rifilato all'LP Salo, con lo show a 360° di Lise Van Hecke (23 punti col 57% in attacco), non basta però per avere la certezza matematica del passaggio alla fase successiva. Monza dovrà infatti attendere i risultati degli altri due club italiani: se Conegliano dovesse battere il Chemik Police e Novara avere la meglio sulla mina vagante della fase a eliminazione diretta. Con 12 punti la Vero Volley chiude infatti al 2° posto la Pool B, dietro a un VakifBank Istanbul forse ancora troppo forte per il Consorzio - come dimostrato dal apprensione per Alessia Orro, dal momento che la palleggiatrice della Nazionale patisce un problema al ginocchio destro a metà 1° set, lasciando spazio a Jennifer Boldini salvo poi ritrovare il taraflex negli scambi finali di un 3° set combattutissimo. Dopo l'annuncio deldi mercato, con la firma di Jordan Larson fino a fine stagione, lavince con autoritàdella fase a gironi die continua a sognare la qualificazione ai quarti di finale. Ilrifilato all', con lo show a 360° di(23 punti col 57% in attacco), non basta però per avere la certezza matematica del passaggio alla fase successiva. Monza dovrà infatti attendere i risultati degli altri due club italiani: sedovesse battere il Chemik Police eavere la meglio sulla Dinamo Mosca , le rosablù di coach Gaspari potrebbero festeggiare una storica qualificazione e diventare quasi automaticamente ladella fase a eliminazione diretta. Conla Vero Volley chiude infatti alla, dietro a unforse ancora troppo forte per il Consorzio - come dimostrato dal duplice 1-3 incassato nei confronti europei con la corazzata turca - e spera ora di rientrare tra le tre migliori seconde. Un po' di, dal momento che la palleggiatrice della Nazionale patisce un problema al ginocchio destro a metà 1° set, lasciando spazio asalvo poi ritrovare il taraflex negli scambi finali di un 3° set combattutissimo.

Super ace di Lise Van Hecke contro il Salo

Ad

Un inizio di partita tutt'altro che perfetto, ma un risultato finale splendido. Si può riassumere così il pomeriggio della Vero Volley Monza che, nella cornice della Salohalli, fatica in alcuni fondamentali ma riesce comunque a strappare un successo netto, utile per continuare a sognare nella favola europea. Questa Monza è ormai squadra ambiziosa e pronta per restare stabilmente nel giro del grande volley europeo, ma la sfida in Finlandia dimostra come e quanto si possa ancora migliorare. In una serata in cui le centrali dominano decisamente meno del solito, con Anna Danesi ferma incredibilmente a 0 punti e 0/4 in attacco, ci pensa la factotum Van Hecke. Con diagonali strettissime da posto 2 e parallele al bacio da posto 4 - quest'ultima soluzione tattica studiata a tavolino, visto che anche Anna Davyskiba e Katarina Lazovic giocano quasi sempre il colpo in parallela sul mal posizionato muro di casa - l'opposto belga mette in piedi uno show offensivo strepitoso. Van Hecke compensa alla perfezione i passaggi a vuoto di Lazovic, specie nel 3° set, ingaggiando e vincendo il bel duello a distanza con Georgia Christina Andrikopoulou, l'opposto del Salo.

CEV Champions League Women Monza piazza il colpaccio: arriva Jordan Larson UN GIORNO FA

Muro granitico di Candi e Monza batte 3-0 il Salo

Tra i fondamentali in cui Monza va un po' in sofferenza, non vi è indubbiamente quello chiave della pallavolo contemporanea: il servizio. Dai nove metri la squadra di coach Gaspari realizza ben 8 ace (a fronte di 11 errori) e tiene spesso e volentieri in scacco la ricezione del Salo. Diverso invece il rendimento a rete, perché la Vero Volley fatica molto a muro per i primi due set (soltanto due muri-punto), salvo poi prendere le misure nell'ultimo periodo e fare male soprattutto con Sonia Candi, quest'ultima autrice anche della giocata che vale il 3-0. In un pomeriggio in cui contava comunque solo e soltanto il risultato, le rosablù si godono anche la prova in regia di Boldini, forse non sempre precisissima ma comunque ottima alternativa a Orro nonostante i 22 anni d'età e la poca esperienza a questi livelli europei. Adesso sguardo rivolto verso le altre sfide, per sperare in quei risultati favorevoli necessari a proseguire il sogno della CEV Champions League.

Il tabellino

LP Salo - Vero Volley Monza 0-3 (21-25; 13-25; 23-25)

Salo : Kosonen 6, Jantunen, Syrjala (L), Laaksonen (L), Czakan 4, Andrikopoulou 15, Johtela n.e., Nyman 5, Virtanen 1, Becheva 7, Kuusela, Makinen n.e.. All . Lemminkainen.

: Kosonen 6, Jantunen, Syrjala (L), Laaksonen (L), Czakan 4, Andrikopoulou 15, Johtela n.e., Nyman 5, Virtanen 1, Becheva 7, Kuusela, Makinen n.e.. . Lemminkainen. Monza: Lazovic 7, Stysiak n.e., Boldini 3, Gennari n.e., Van Hecke 23, Orro, Parrocchiale (L), Danesi, Rettke 3, Zakchaiou 2, Davyskiba 11, Candi 5, Moretto n.e., Negretti (L). All. Gaspari.

Highlights: Monza-Salo 3-0

* * *

Rivivi la sfida Salo-Monza in VOD (Contenuto premium)

Premium Pallavolo LP Salo - Vero Volley Monza 01:40:48 Replica

CEV Champions League La 6ª giornata di CEV CL in diretta TV e LIVE-Streaming IERI A 09:45