Vero Volley Monza! Dopo ingaggiando Miriam Sylla per la stagione 2022-23. L'ex Pantera ritrova così una compagna del periodo trascorso all'Imoco Conegliano - in cui ha vinto ben 11 trofei, tra cui 3 Scudetti e 1 Champions -, visto che Jovana Stevanovic, la nuova coppia di centrali per Monza. Dopo Villa Cortese, Bergamo e Conegliano, per Sylla si tratta della quarta esperienza con un club italiano, ovviamente restando sempre ai massimi livelli, anche europei. Monza disputerà infatti la Scatenata! Dopo l'arrivo in posto 2 di Jordan Thompson , la squadra allenata da Marco Gaspari mette a segno un'altra grande firma in questo mercato estivo,per la stagione 2022-23. L'exritrova così una compagna del periodo trascorso all'Imoco Conegliano - in cui ha vinto ben 11 trofei, tra cui 3 Scudetti e 1 Champions -, visto che anche Raphaela Folie ha deciso di passare in rosablù e comporre, insieme a, la nuova coppia di centrali per Monza. Dopo Villa Cortese, Bergamo e Conegliano, per Sylla si tratta dellacon un club italiano, ovviamente restando sempre ai massimi livelli, anche europei. Monza disputerà infatti la CEV Champions League per la seconda stagione di fila e sta allestendo un roster che possa competere con le grandi favorite della competizione.

Confermatissima in regia Alessia Orro, così come Magdalena Stysiak resterà per giocare da backup di Thompson nel ruolo di opposto ma anche in quello di schiacciatrice, mentre Beatrice Parrocchiale sarà nuovamente il libero titolare e Sonia Candi rimarrà per dare una grande mano al centro della rete. A oggi, come facilmente riscontrabile sul sito ufficiale del Vero Volley, mancano ancora sei giocatrici per completare appieno l'organico rosablù e sarà molto interessante scoprire chi andrà a prendersi l'ultimo posto in banda nel 6+1 titolare del club monzese.

Ad

CEV Champions League Women Intervista doppia De Gennaro-Sylla: "Siamo una squadra umile" 20/05/2022 A 12:35

"Sono felice ed entusiasta di far parte del Vero Volley, realtà che ho scelto perché negli ultimi anni è diventata tra le migliori d’Italia. Affrontare Monza in Finale Scudetto con Conegliano è stato difficile, visto che non c’era squadra migliore che potesse metterci i bastoni tra le ruote. L’ambiente che ho respirato all’Arena durante Gara 2 e Gara 4 è stato da brividi: il pubblico, l’affetto che ho visto nei confronti delle ragazze; mi ha colpito molto la mentalità, il modo in cui la squadra ci ha affrontate. Sono per questo contenta di entrare a far parte di questa atmosfera e di continuare il lavoro che il Vero Volley ha iniziato lo scorso anno". Queste le prime dichiarazioni di Sylla da nuova schiacciatrice rosablù, riportate sul sito ufficiale del club.

Miriam Sylla è tornata: che show nel 3-1 su Monza!

"Ho esperienza ma penso che non si smetta mai di imparare. Voglio continuare a farlo, anche a Monza, mettendo a disposizione la disponibilità, l’energia, la voglia di imparare ed aiutare che mi appartiene. Spero di riuscire a entusiasmare i tifosi, cosa che mi ha sempre accompagnata nella mia carriera, visto che ho cambiato poche squadre, e di entrare nel cuore dei monzesi, creando qualcosa di speciale. Ringrazio la società che mi permette di mettermi in gioco con la maglia di Monza, tutto il Vero Volley. Vorrei vivere insieme a voi grandi esperienze, a partire dalla prima gara di campionato, dove spero di vedervi numerosi come in Finale Scudetto".

CEV Champions League Women Top 5 Conegliano: le migliori giocate dell'Imoco in Champions 17/05/2022 A 08:30