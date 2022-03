derby di Istanbul molto bello e tirato, quello che vale la semifinale d'andata di CEV Champions League femminile 2021-22. Il VakifBank si impone 3-1 sul Fenerbahce OPET, trascinato da una meravigliosa Gabriela Guimaraes. La schiacciatrice brasiliana si prende la scena e, per un pomeriggio, mette in ombra il futuro della pallavolo mondiale, considerando la sua capacità di surclassare le giovanissime e fenomenali avversarie Arina Fedorovtseva (2004), Ana Cristina (2004) e Melissa Teresa Vargas (1999). "Gabi" chiude infatti con 22 punti e uno spaziale 69% di eccellenza in attacco, confermando di essere banda undersize ma dotata di un'elevazione spaventosa e di una rapidità di braccio impressionante, oltre che di un'attitudine difensiva (e in ricezione) da migliore al mondo nel ruolo. Il VakifBank allenato da Giovanni Guidetti ipoteca così una buona fetta di Unmolto bello e tirato, quello che vale la semifinale d'andata di CEV Champions League femminile 2021-22. Ilsi impone, trascinato da una. La schiacciatrice brasiliana si prende la scena e, per un pomeriggio,della pallavolo mondiale, considerando la sua capacità di surclassare le giovanissime e fenomenali avversarie(2004),(2004) e(1999). "Gabi" chiude infatti cone unodi eccellenza in attacco, confermando di esserema dotata di un'e di una, oltre che di un'(e in ricezione) da migliore al mondo nel ruolo. Il VakifBank allenato da Giovanni Guidetti ipoteca così una buona fetta di Super Finals e probabilmente allungherà di un altro episodio la rivalità sportiva con l'A. Carraro Imoco Conegliano

Oltre a una strepitosa Gabi, per le padrone di casa ci sono anche i 18 punti (col 57% in attacco) di Michelle Bartsch-Hackley e i 10 di Chiaka Ogbobu, mentre Isabelle Haak si ferma a 12, incappando però in un match da 27% in attacco, 6 errori non forzati (oltre ai 3 in battuta) e ben 5 muri incassati. Tra le file del Fenerbahce show incredibile dell'opposto cubana, naturalizzata turca, Vargas, la quale chiude con 25 punti e realizza anche 3 ace. In chiaroscuro infine la prova di Fedorovtseva, la nuova zarina del volley russo, incapace di tenere bene in ricezione - al netto di quanto possano raccontare le percentuali - nei momenti chiave e fermata a 15 punti col 28% in attacco dall'ottimo lavoro a muro del VakifBank. La squadra di coach Guidetti chiude infatti con 12 muri-punto, contro i 6 del Fener, che ne realizza però 4 soltanto a partita praticamente finita.

Ad

Diagonale spaventosa di Gabi: che bordata contro il Fener!

CEV Champions League Women Diagonale spaventosa di Gabi: che bordata contro il Fener! UN' ORA FA

A quasi 28 anni, che compirà il prossimo 19 maggio, Gabi decide che non è ancora giunto il tempo del regno di Ana Cristina o Fedorovtseva e sfodera una prestazione incredibile, nella gara più importante fino a questo punto del 2022. Il VakifBank regola così un Fenerbahce che soffre troppo in ricezione per almeno tre set su quattro, specie quando dai nove metri si presentano la palleggiatrice Cansu Ozbay e la centrale Ogbogu con le loro salto-flot. Naz Aydemir Akyol, palleggiatrice della squadra allenata da Zoran Terzic, è così costretta a correre per il taraflex e a rincorrere la ricezione delle compagne, alzando quasi sempre palla alta (e scontata) senza invece riuscire a coinvolgere le centrali. Al netto delle già citate grandi prove individuali, il rendimento al centro della rete è una chiave nel successo 3-1 delle padrone di casa. La coppia Gunes-Ogbobu garantisce qualcosa come 22 punti, lavorando sempre bene a muro (ben 5 per la turca, prodotto delle giovanili del Vakif) e non dando punti di riferimento a rete con 1° tempi velocissimi e ben piazzati. Eda Erdem Dundar, più che Mina Popovic, paga invece un pessimo 20% in attacco (su 15 palloni giocati) e una fast che non riesce mai a entrare in temperatura per fare male alla difesa casalinga.

Il Fenerbahce prova così a metterla sul piano della potenza, con Vargas a martellare sistematicamente da posto 2 e il trio, formato dall'opposto, da Ana Cristina e da Fedorovtseva a picchiare sempre forte dai 9 metri. La scelta paga nel 3° set, anche perché il Vakif prende forse una piccola pausa nel momento in cui si rende conto di essere comunque sul 2-0 con una facilità non testimoniata affatto dal 25-21 e dal 25-20 dei primi due parziali. Nel 4° e decisivo set, Bartsch-Hackley sale così in cattedra con un inizio fulminante, mettendo in mostra tutto il meglio del proprio repertorio offensivo e tenendo molto bene anche in ricezione. Al resto ci pensa una Gabi che contribuisce anche col 42% di eccellenza su 26 palloni ricevuti - non una grande scelta quella del Fenerbahce di battere sulla brasiliana più che su qualsiasi altra avversaria - e, quando necessario, spazzola le mani alte del muro con un'intelligenza rara. In vista del ritorno, la sensazione è che il Fenerbahce possa giocarsela un po' di più, specie se Fedorovtseva riuscirà a non sbagliare 4 delle 6 pipe tentate come oggi e se la ricezione saprà tenere maggiormente. Il problema, per Terzic, è che oggi il Vakif ha giocato praticamente senza opposto e Haak non è una pallavolista che paga due giri a vuoto consecutivi.

Il tabellino

VakifBank Istanbul - Fenerbahce OPET Istanbul 3-1 (25-21; 25-20; 22-25; 25-18)

VakifBank : Gulubay, Ozbay 2, Senoglu, Ayak (L), Akman n.e., Ogbogu 10, Gurkaynak n.e., Gabi 22, Haak 12, Boz, Bartsch-Hackley 18, Acar (L) n.e., Cebecioglu n.e,, Gunes 12. All . Guidetti.

: Gulubay, Ozbay 2, Senoglu, Ayak (L), Akman n.e., Ogbogu 10, Gurkaynak n.e., Gabi 22, Haak 12, Boz, Bartsch-Hackley 18, Acar (L) n.e., Cebecioglu n.e,, Gunes 12. . Guidetti. Fenerbahce: Orge (L), Baskir, Cetin, Babat n.e., Ismailoglu 3, Fedorovtseva 15, Aydemir Akyol 1, Ana Cristina 7, Erdem Dundar 3, Popovic 6, Kurt n.e., Yuzgenc n.e., Unal n.e., Vargas 25. All. Terzic.

* * *

Rivivi la sfida VakifBank-Fenerbahce in VOD (Contenuto premium)

Premium Pallavolo VakifBank Istanbul - Fenerbahçe OPET Istanbul 02:24:49 Replica

Pallavolo La Egonu non basta: Imoco ko in finale, VakifBank Campione del mondo 19/12/2021 A 17:36