Vero Volley Monza di coach Marco Gaspari. Le rosablù, dopo gli arrivi di Jordan Thompson e Miriam Sylla, oltre a diverse conferme dalla passata stagione, si rinforzano in posto 4 col ritorno di Edina Begic, schiacciatrice bosniaca classe 1992 che, a Monza, ricordano con enorme affetto per il quinquennio (2016-2021) già vissuto col Consorzio Vero Volley. Begic arrivò in una squadra neopromossa in Serie A1 femminile, trascinandola a grandi risultati e due trofei europei: la CEV Challenge Cup 2018-29 e la CEV Cup 2020-21.

La forte schiacciatrice bosniaca sta recuperando dall'infortunio patito nello scorso marzo, quando subì la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante una sfida di campionato russo con la Dinamo Mosca. Già nel 2019 Begic aveva subito lo stesso infortunio - ma al ginocchio sinistro - ed era rimasta oltre un anno ai box per recuperare completamente. Ipotizzabile quindi che, almeno inizialmente, Monza potrebbe proporre Thompson in posto 2 e la coppia Sylla-Stysiak come martelli in un ipotetico 6+1 titolare.

"Casa è dove si trova il cuore e Monza lo è sempre stata. Non vedo l’ora di tornare a vestire la maglia della Vero Volley per la sesta stagione in assoluto, visto che il Consorzio è come una seconda casa per me e sono contenta per questa bella opportunità. Mi sto concentrando molto sulla riabilitazione al ginocchio per tornare più forte di prima ed aiutare la squadra a scrivere un’altra stagione da favola", queste le prime dichiarazioni di Begic. "Sapere che sono la giocatrice che ha fatto più presenze nella storia di Monza in A1 mi dà ancora più grinta e forza, consapevole che il roster che è stato allestito è forte: un bel mix tra gioventù ed esperienza. Ci sono tante atlete che giocano competizioni ai massimi livelli e che sanno come si vince. Anche io, dopo aver vinto la Challenge Cup e la CEV Cup qui, sarò quindi animata dalla voglia di portare a casa un’altra coppa. Voglio ringraziare la società per questa nuova opportunità, la mia famiglia, il mio compagno Pieter Verhees, che mi stanno aiutando in questo periodo di ripresa. Sono sicura che potrò tornare al top per vincere".

