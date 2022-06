Vero Volley Monza! Le rosablù di coach Marco Gaspari si rinforzano infatti con l'arrivo di Jordan Thompson, opposto statunitense classe 1997, medaglia d'oro agli ultimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con Team USA. La pallavolista è reduce dall'esperienza all'potenziale salto di qualità, certo non indifferente, in posto 2 rispetto alla scorsa stagione, con Magdalena Stysiak comunque confermata e potenzialmente a giocarsi il ruolo da titolare anche perché la statunitense può agire pure in banda. Colpaccio di mercato per la! Le rosablù disi rinforzano infatti con l'arrivo di, opposto statunitense classe 1997, medaglia d'oro agli ultimicon Team USA. La pallavolista è reduce dall'esperienza all' Eczacibasi , in cui era però chiusa nel ruolo da una delle migliori giocatrici al mondo, Tijana Boskovic , conclusa peraltro a dicembre 2021 con una rescissione consensuale per curare un problema fisico alla caviglia destra (lo stessa infortunata ai Giochi). La firma di Thompson garantisce a Monza un, certo non indifferente, inrispetto alla scorsa stagione, concomunque confermata e potenzialmente a giocarsi il ruolo da titolare anche perché la statunitense può agire

2022-23 che la vedrà impegnata nuovamente nella CEV Champions League, competizione interamente visibile su nuove centrali rosablù, oltre alle conferme di diverse altre giocatrici. Alessia Orro sarà la palleggiatrice titolare anche per la prossima stagione, così come Sonia Candi rimarrà al centro della rete e coach Gaspari sederà sulla panchina del Consorzio per la terza annata di fila. Dopo la squadra maschile , anche quella femminile sta così completando il proprio roster in vista di unche la vedrà impegnata nuovamente nella, competizione interamente visibile su Discovery+ per il secondo anno consecutivo. La firma di Thompson segue, a pochi giorni di distanza, quelle di Raphaela Folie e Jovana Stevanovic , le duerosablù, oltre alle conferme di diverse altre giocatrici.sarà la palleggiatrice titolare anche per la prossima stagione, così comerimarrà al centro della rete e coach Gaspari sederà sulla panchina del Consorzio per la terza annata di fila.

"Sono felicissima di giocare in Italia e per Monza la prossima stagione. Sarà la mia prima esperienza italiana, in uno se non il miglior campionato del mondo che è la Serie A1. Per questo non vedo l'ora di confrontarmi con questa nuova avventura che si preannuncia di altissimo livello, ricca di sfide divertenti, spero davanti a un pubblico fantastico. So che Monza è reduce da una stagione storica, è un club molto forte. Non vedo l'ora di far parte della squadra insieme alle compagne, di conoscerle ed integrarmi al meglio nel gruppo. Vorrei portare il mio spirito da combattente, la mia energia, la mia passione ed il mio entusiasmo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi. La prossima stagione mi auguro di poter essere un aiuto per la squadra in tutti i modi possibili e portare tutta l'energia e l'amore che ho per questo sport. Sono contentissima e non vedo l'ora di venire in Italia la prossima stagione". Queste le dichiarazioni di Thompson da nuova giocatrice rosablù.

