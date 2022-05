Pallavolo

Pallavolo - Intervista doppia Monica De Gennaro-Miriam Sylla: "Siamo una squadra umile"

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (F) - In esclusiva per Eurosport.it, Monica De Gennaro e Miriam Sylla si raccontano nell'intervista doppia. Tra un'amicizia profonda, un gruppo Imoco umile anche se ciò non viene riconosciuto e tanto talento, le due protagoniste di Conegliano come non le avete mai viste. Le Super Finals di Lubiana sono LIVE su Eurosport 2 e Discovery+ domenica 22 maggio!

00:04:53, un' ora fa