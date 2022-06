Imoco Conegliano ha trovato la sua "bomber". Dopo tre stagioni passate in Turchia con la maglia del Isabelle Haak ritorna infatti in Italia per vestire la numero 11 delle Pantere, andando così a sostituire Regina della Pallavolo, finita peraltro proprio al club turco allenato da Giovanni Guidetti, ma una scelta di mercato che conferma quanto l'Imoco voglia restare ancora ai vertici del volley mondiale. A soli 22 anni d'età, essendo nata a Lund l'11 luglio 1999, "Bella" ha davvero tutto ciò che serve per ampliare ulteriormente il proprio gioco e tentare di avvicinare ulteriormente le due giocatrici-guida nel ruolo di opposto, ovverosia Tijana Boskovic e la stessa Egonu. L'ha trovato la sua "bomber". Dopo tre stagioni passate in Turchia con la maglia del VakifBank Istanbul ritorna infatti in Italia per vestire ladelle, andando così a sostituire Paola Egonu nello scacchiere a disposizione di coach Santarelli. Impresa non facile, quella di rilevare la, finita peraltro proprio al club turco allenato da, ma una scelta di mercato che conferma quantovoglia restare ancora aimondiale. A soli 22 anni d'età, essendo nata a Lund l'11 luglio 1999, "" ha davveroper ampliare ulteriormente il proprio gioco e tentare di avvicinare ulteriormente le duenel ruolo di opposto, ovverosia Tijana Boskovic e la stessa Egonu.

"Sono entusiasta di unirmi a Conegliano e di tornare in Italia in questa stagione dopo la bella esperienza in Turchia. Penso che dopo qualche anno sia positivo per me cambiare ambiente e affrontare nuove sfide come quella che mi è stata proposta. Conegliano è un ottimo posto per questo!". Queste le prime dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale del club gialloblù, a conferma di quanto la scelta del ritorno in Italia sia stata voluta dalla pallavolista svedese. Tra il 2017 e il 2019 Haak ha infatti disputato due Serie A1 femminili con la Savino Del Bene Scandicci: nel 2018-19 ha chiuso al 2° posto la classifica marcatrici, con 602 punti realizzati in 115 set giocati e il 42% di eccellenza in attacco. Il 10 maggio 2014 aveva invece esordito con la nazionale della Svezia, in una partita di qualificazione agli Europei 2015 contro la Lettonia: all'epoca, a 15 anni non ancora compiuti, divenne la più giovane pallavolista svedese di sempre a indossare la maglia della Nazionale seniores.

"Questo ingaggio è la conferma del costante impegno del nostro club per mantenere inalterati obiettivi e ambizioni. – afferma Pietro Maschio, co-presidente dell'Imoco Volley – Il mercato è molto competitivo e la concorrenza sempre più agguerrita, ma la società con l’aiuto dei nostri partner e sponsor è determinata a restare ai vertici e a combattere per i trofei più importanti, per farlo ci vogliono le top player come Haak. Conosciamo bene Isabelle, le sue qualità in campo e fuori ne fanno una Pantera ideale, una fuoriclasse che siamo convinti sarà un valore aggiunto importantissimo nella nuova formazione che stiamo allestendo” .

