roster per la stagione 2022-23 ingaggiando anche Kelsey Robinson Cook. La schiacciatrice statunitense, classe 1992 e Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ritorna così tra le Pantere gialloblù a distanza di sette anni dall'ultima esperienza con l'Imoco, coincisa peraltro col primo Scudetto nella storia del club veneto. La squadra a disposizione di coach Daniele Santarelli è così perfettamente definita, visto che Robinson Cook va a occupare l'ultimo slot disponibile in banda, ruolo in cui sarà affiancata da Alessia Gennari, Kathryn Plummer. L'A. Carraro Imoco Volley Conegliano completa ilper la stagione 2022-23 ingaggiando anche. La, classe 1992 e medaglia d'oro con gli Stati Uniti d'America aidi, ritorna così tra legialloblù a distanza dicon l'Imoco, coincisa peraltro colnella storia del club veneto. La squadra a disposizione di coachè così perfettamente definita, visto che Robinson Cook va a occupare, ruolo in cui sarà affiancata da Alexa Gray e la confermata connazionale

Roberta Carraro, mentre The Queen", Robin De Kruijf, oltre all'Eleonora Furlan, Marina Lubian e Federica Squarcini a ringiovanire moltissimo la rosa delle Pantere. Libero ovviamente, la migliore al mondo, ovvero Moki De Gennaro, con Ylenia Pericati seconda nel ruolo. In regia ci sarà ovviamente la capitana Joanna Wolosz , con backup, mentre Isabelle Haak raccoglierà l'eredità di Paola Egonu in posto 2 e al centro sarà rivoluzione. Rispetto alla scorsa stagione, nel reparto centrali è stata infatti confermata soltanto "",, oltre all' infortunata Sarah Fahr , mentre sono arrivatea ringiovanire moltissimo la rosa delle. Libero ovviamente, la migliore al mondo, ovvero, conseconda nel ruolo.

Ad

Intervista doppia De Gennaro-Sylla: "Siamo una squadra umile"

CEV Champions League Women Conegliano si rinforza: Gray e Lubian nuove Pantere 27/06/2022 A 15:23

"Ho sempre desiderato tornare a Conegliano e quando si è presentata questa opportunità, ho capito in un battibaleno che era il posto in cui volevo stare. Ho sensazioni bellissime quando penso agli anni passati con le Pantere, i ricordi più belli sono certamente la vittoria dello Scudetto nel 2016 e la partecipazione alla final four di Champions League nel 2017". Queste le prime dichiarazioni di Robinson Cook da nuova giocatrice di Conegliano, con la schiacciatrice che poi prosegue "Sinceramente non mi sarei mai aspettata di poter tornare con la Prosecco DOC Imoco Volley, una società speciale e una squadra che è arrivata al top, ma adesso si è avverata questa combinazione e voglio dare il massimo, continuerò a lavorare e migliorare per giocare al meglio con una squadra così talentuosa e ambiziosa [...] Sarò a disposizione e non vedo l’ora di tornare a giocare davanti ai fantastici tifosi gialloblù nel nostro Palaverde! Mi sono mancati in questi anni e sono elettrizzata perché…mi sembra di tornare a casa!”.

CEV Champions League Women Folie sceglie Monza, Conegliano conferma Fahr 08/06/2022 A 15:28