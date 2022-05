Pallavolo

Pallavolo - Paola Egonu devastante nella Super Final col VakifBank: 39 punti, ecco i più belli

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (F) - Prova incredibile della Regina della Pallavolo, che chiude con 39 punti e il 59% di eccellenza in attacco. Contro il VakifBank tutto il meglio del repertorio di Paola Egonu, tra dominio in posto 2 e 4 e pipe a velocità spaziale, oltre ai soliti, micidiali, turni in battuta. Ecco i suoi colpi più belli nella finale europea.

00:03:22, un' ora fa