Pantere di Conegliano, un qualcosa di irripetibile comunque nella storia recente della pallavolo italiana, si chiude forse nel modo peggiore. A Lubiana, nella Super Final di CEV Champions League, l'A. Carraro non riesce a giocare la sua solita pallavolo, commettendo una marea di errori non forzati, e neppure i 39 punti di una stratosferica bastano per evitare il k.o. (1-3). Il miglior correlazione muro-difesa, ma è innegabile che in questa finale europea a risultare predominanti siano gli errori di Conegliano. Il ciclo sportivo delledi, un qualcosa di irripetibile comunque nella storia recente della pallavolo italiana, si chiude forse nel. A Lubiana, nelladi CEV Champions League, l'A. Carraro non riesce a giocare la sua solita pallavolo, commettendo una, e neppure idi una Paola Egonu bastano per evitare il. Il VakifBank Istanbul lavora meglio in quasi tutti i fondamentali, facendo male dai nove metri e tenendo complessivamente una, ma è innegabile che in questa finale europea a risultare predominanti siano

12 nel 1° set (6 in attacco), 10 (4) nel 2°: praticamente quasi un set intero regalato alle avversarie, che l'Imoco non è riuscita a compensare neppure con la reazione d'orgoglio del 3° set e poi con l'8-3 provvisorio in quello successivo. Oggettivamente, questo VakifBank è oggi sembrato più squadra a 360°, con Cansu Ozbay abilissima a osare quando neccesario con le sue centrali, specie Zehra Gunes, mentre Conegliano è diventata giocoforza Egonu-centrica, dal momento che nessun'altra schiacciatrice è riuscita a mettere palla a terra con continuità. Il tempo delle analisi della fine di questo ciclo sportivo è rimandato ai prossimi giorni. Oggi c'è soltanto da fermarsi per applaudire sicuramente un VakifBank a tratti spettacolare, ma anche una Conegliano che ha compiuto un'altra stupenda stagione, a cui è mancata soltanto la più classica delle ciliegine sulla torta.

La partita

L'Imoco non inizia certo al meglio questa Super Final, incassando un break subito importante (0-4). Egonu ci mette però davvero poco a scaldarsi da posto due, iniziando il suo show fatto di diagonali strettissime, parallele imprendibili e qualche pipe a scaldare il pubblico dell'Arena Stozice, per 10 punti personali nel set (col 67% in attacco). Il problema, per Conegliano, è tuttavia rappresentato dagli errori: 12 nel 1° set sono un'eternità contro un top-team quale il VakifBank, ma soprattutto i tre consecutivi (due di Plummer) costano sostanzialmente il parziale. Sul 21-21 la squadra di coach Santarelli getta infatti via tre palloni pesantissimi, cercando le mani del muro turco senza mai trovarle. Il club di Istanbul vince così un set in cui fa registrare un 39% di eccellenza in attacco, con Isabelle Haak tenuta al 31%.

L'A. Carraro continua a regalare davvero troppo dai nove metri, con errori inconsueti in quello che coach Santarelli aveva individuato quale fondamentale imprescindibile per questa finale europea. Gli errori in battuta limitano infatti molto l'Imoco, che scivola anche a -6 (7-13) prima di risorgere dalle proprie ceneri. A pensarci, naturalmente, è Egonu, con un turno in battuta che manda in tilt tutta la ricezione del VakifBank e riapre un set che sembrava sostanzialmente già perso. Nel momento clou della frazione riemerge però tutta la tenuta mentale del club turco, con Haak che da posto 2 firma due attacchi pesantissimi nell'economia del set (17-20). L'opposto svedese s'inventa anche la palletta verso posto 1 dopo una grave disattenzione difensiva di Conegliano e sostanzialmente chiude i giochi nel periodo, perché l'ennesimo grande turno in battuta di Egonu arriva quando è ormai troppo tardi. Il set successivo sembra poter lanciare il VakifBank al "cappotto", specie considerando che da posto 4 l'A. Carraro non riesce mai a sfondare con continuità e le centrali hanno davvero poche occasioni per velocizzare il 1° tempo. Gabi e Haak proseguono invece nella serie di colpi importanti e molto intelligenti, con la schiacciatrice brasiliana che atlerna parallele devastanti a grandi pipe da posto 5. Egonu sale però in cattedra, per arrivare a 29 punti (col 60% di eccellenza in attacco), e firma la parallela del 25-23 con cui le Pantere cercano di riaprire questa finale.

L'8-3 con cui l'Imoco prova a scappare viia nel 4° set sembra far presagire un altro tie-break da leggenda, come successe lo scorso anno a Verona, ma stavolta il VakifBank non si disunisce e resta aggrappato al sogno del titolo europeo. Gli ace di Egonu (39 punti col 59% di eccellenza in attacco a fine gara) fanno malissimo alla ricezione della squadra allenata da Guidetti, ma gli errori dell'A. Carraro ritornano a essere protagonisti, ovviamente in negativo per Conegliano. Egonu e Sylla mandano out due parallele praticamente senza muro e da lì nasce la rimonta avversaria. I 1° tempi di Gunes spaccano definitivamente la frazione e l'Imoco non ha più energie per riaprire di nuovo la partita. Gabi si prende la scena, chiudendo con 23 punti e il 61% di eccellenza in attacco, oltre al 67% di ricezione positiva, mettendo insieme un'altra grandissima prova in una carriera stellare.

Il tabellino

A. Carraro Imoco Conegliano - VakifBank Istanbul 1-3 (22-25; 21-25; 25-23; 21-25)

Conegliano : Caravello, Plummer 8, Courtney, De Kruijf 4, Folie 12, Omoruyi n.e., De Gennaro (L), Vuchkova, Frosini n.e., Gennari, Wolosz 1, Sylla 11, Egonu 39, Munarini (L) n.e. All . Santarelli.

: Caravello, Plummer 8, Courtney, De Kruijf 4, Folie 12, Omoruyi n.e., De Gennaro (L), Vuchkova, Frosini n.e., Gennari, Wolosz 1, Sylla 11, Egonu 39, Munarini (L) n.e. . Santarelli. VakifBank: Gulubay, Ozbay 2, Senoglu, Aykac (L), Akman n.e., Ogbogu 5, Gurkaynak n.e., Gabi 23, Haak 19, Boz, Bartsch-Hackley 4, Acar (L) n.e., Cebecioglu n.e., Gunes 10. All. Guidetti.

