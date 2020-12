Civitanova e Perugia hanno incamerato la loro prima vittoria nella Champions League 2020-2021 di volley maschile, senza dover scendere in campo. Le due squadre italiane saranno infatti impegnate nella prima “bolla” della fase a gironi a Tours da martedì 8 a giovedì 10 dicembre, ma l’Arkas Izmir ha deciso di non presentarsi in Francia a causa dell’emergenza sanitaria e dunque le due compagini incassano un successo a testa per 3-0 (25-0; 25-0; 25-0). Il verdetto è già stato ufficializzato dalla CEV, come evidenziato nel sito ufficiale del torneo.

CEV Champions League Spettacolare rimonta di Trento che vince al tie-break contro la Lokomotiv 01/12/2020 A 17:30

La Lube (ultima vincitrice della massima competizione continentale) e i Block Devils si affronteranno nell’imperdibile scontro diretto di martedì 8 dicembre (ore 20.30), successivamente saranno impegnate contro i padroni di casa del Tours VB: mercoledì toccherà ai marchigiani, giovedì agli umbri (sempre in prima serata). La Pool B sembra essere un discorso esclusivo tra le due formazioni italiane: soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate, al temine dei due round robin in programma, staccheranno il biglietto per i quarti di finale.

Osmany Juantorena e compagni sono momentaneamente in testa alla SuperLega con un punto di vantaggio su Wilfredo Leon e compagni, i quali oggi pomeriggio potranno operare il controsorpasso in caso di successo contro Piacenza. Il doppio scontro diretto in Champions League sarà decisivo per il passaggio del turno, visto che il Tours appare decisamente inferiore rispetto ad entrambe le formazioni del Bel Paese.

CLASSIFICA POOL B: Cucine Lube Civitanova 1 vittoria (3 punti), Sir Sicoma Monini Perugia 1 vittoria (3 punti), Tours VB 1 vittoria (3 punti), Arkas Izmir 0 vittorie (0 punti).

CEV Champions League Champions League, ecco il nuovo format 24/11/2020 A 06:10