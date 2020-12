Una partita molto complicata per la squadra di Angelo Lorenzetti che deve fare a meno dei due palleggiatori Simone Giannelli e Lorenzo Sperotto entrambi alle prese con il Covid-19, al loro posto gioca Nimir Abdel Aziz autore di una partita fantastica non solo per i 13 punti messi a segno ma soprattutto per la qualità delle sue giocate, senza dimenticare il filotto di ace nel parziale decisivo che consegna il successo ai dolomitici. Il top scorer di serata è Dick Kooy con 20 punti messi a referto.

La Lokomotiv Novosibirsk parte subito forte sfruttando i due punti arrivati direttamente dal servizio di Luburic che consentono ai russi salire sul 2-4. Trento prova a reagire ma la squadra di Plamen Konstantinov tiene sempre il ritmo molto alto e sfruttando un errore abbastanza marchiano di Kooy sul secondo tocco si porta sul 7-10. Lo schiacciatore azzurro si fa perdonare pochi minuti più tardi trovando una frustata che, unita all’ace di Argenta, consentono ai dolomitici di riportarsi in scia (14-15). I russi, però, sono sempre molto attenti e bravi a sfruttare le incertezze degli avversari, in questo caso è Lisinac a tirare out l’attacco dal centro (15-18). Ivovic passa in mezzo al muro da posto due e piazza il break decisivo in favore della Lokomotiv Novosibirsk (16-20). I russi controllano abbastanza agevolmente e chiudono con lo spettacolare ace di Kazachenkov (21-25).

Ad inizio del secondo set sale in cattedra Abdel Aziz che dal servizio consegna quattro punti consecutivi a Trento (4-0). La reazione degli ospiti arriva veemente, favorita anche da qualche errore di troppo dei dolomitici, e grazie al muro di Brazhiuk su Kooy ritrovano la parità (9-9). I ragazzi di Angelo Lorenzetti provano nuovamente la fuga sfruttando l’attacco out di Luburic e la bomba di Kooy che fissa il parziale sul 17-14. Il turno in battuta di Voropaev costa caro ai padroni di casa che sono costretti a subire il ritorno della squadra russa (17-17). Inizia un estenuante punto a punto con Podrascanin che dal centro risponde all’ace di Kazachenkov (20-20). A creare il break decisivo è Luburic che gioca un buon mani fuori in contrattacco (22-24). La Lokomotiv Novosibirsk sfrutta il secondo set point con la potentissima pipe di Savin (23-25).

Trento parte forte nel terzo set con Abdel Aziz che assiste magnificamente Kooy che a suo volta tira una gran bordata che vale il 5-3. I dolomitici crescono ulteriormente in difesa e con un fantastico muro di Lucarelli su Luburic si portano sul 10-5. La squadra russa mette in campo il solito carattere e grazie all’ace di Ivovic torna in scia 11-9. In questa fase l’inerzia è dalla parte della Lokomotiv Novosibirsk che col primo tempo praticamente perfetto di Lyzik si riporta in parità (15-15). I ragazzi di Lorenzetti, però, non mollano ritrovando un Podrascanin favoloso a muro su Savin allungano nuovamente (20-17). Quando il set sembra aver preso la strada di Trento, però, arriva l’intelligente mani-out di Savin seguito dall’errore in attacco di Lucarelli (22-21). Il finale è vibrante: Kooy da posto quattro gioca uno spettacolare mani fuori che consegna due set point ai dolomitici. Il primo tempo di Lyzik riporta sotto i russi ma al secondo tentativo, grazie al fallo di palleggio di Savin, la squadra di Lorenzetti chiude 25-23.

Ritmo molto alto anche in avvio di quarto set con gli ospiti che allungano sfruttando l’ingenua invasione di Lisinac (4-7). I russi sono molto attenti in fase difensiva e mantengono le distanze grazie al monster block di Lyzik su Podrascanin (8-11). Trento reagisce con il mani-out di Kooy e il pallonetto di Lucarelli (13-13). Il muro di Savin su Lucarelli consente alla squadra di Plamen Konstantinov di allungare sul 15-17 ma i dolomitici riescono a ritrovare la parità grazie al monster block di Lisinac su Lyzik (19-19). Neanche il tempo di rifiatare che Lyzik si rifà con gli interessi con un ace stratosferico (19-21) al quale risponde il punto diretto dal servizio di Kooy (21-21). Il finale di set è spettacolare: Micheletto difende, Abdel Aziz si inventa l’alzata e Kooy la mette giù da seconda linea (22-21), Voropaev, il palleggiatore della Lokomotiv Novosibirsk, trova uno spettacolare attacco vincente beffando la difesa di trentina (22-22). La squadra di Lorenzetti come al solito tiene duro e sfrutta l’errore al servizio di Kazachenkov e il gran muro di Abdel Aziz conquistando due set point. Ivovic riporta sotto i russi ma nel punto successivo l’arbitro fischia un fallo a Savin e Trento porta il match al tie-break (25-23).

I padroni di casa partono fortissimo nel parziale decisivo con Kooy che tira giù da seconda linea il missile che vale il 4-2. A questo punti Abdel Aziz decide di prendersi la scena con tre ace consecutivi che uniti al monster block di Podrascanin fissano il punteggio sull’8-2. La partita della squadra russa in pratica finisce qui. Errore dal centro di Lyzik, fantastico muro di Lucarelli su Luburic seguito dal grandioso attacco dell’opposto brasiliano consentono a Trento di portarsi sul 12-2. I ragazzi di Lorenzetti gestiscono con calma l’ultima fase della partita e chiudono 15-2.

