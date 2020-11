L’emergenza sanitaria ha costretto la CEV a rivedere il format della Champions League 2020-2021 di story 7997874 volley maschile story.aspx None e femminile. Per evitare troppi trasferimenti all’interno dell’Europa e i continui viaggi delle varie squadre, gli organizzatori della massima competizione continentale hanno deciso di cambiare il regolamento e di apportare delle significative modifiche allo sviluppo della fase a gironi . Originariamente era infatti previsto che le quattro squadre inserite all’interno dei cinque gruppi si affrontassero tra loro due volte, una in casa e una trasferta. In questo modo ogni formazione disputava sei partite (tre tra le mura amiche), le vincitrici dei gironi e le tre migliori seconde classificate si qualificavano ai quarti di finale.

Ora, invece, addio al meccanismo di casa-trasferta. Per ogni girone si disputeranno due round-robin in una sede prefefinita, durante le quali ogni formazione di un determinato raggruppamento affronterà le altre tre (dunque andaranno in scena sempre sei incontri per squadra e sempre due sfide tra due determinate formazioni, semplicemente non sarà garantita l’equa distribuzione tra casa e trasferta). Non cambia invece il meccanismo: le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate accederanno ai quarti di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta (da capire se in primavera si riuscirà a giocare con la classica modalità andata e ritorno, oppure se bisognerà adottare una Final Eight).