Trento non trema di fronte al tentativo di rimonta di Perugia, va sotto 0-2 e 15-18 al PalaBarton, ma risorge nel momento più difficile, vince due set e si qualifica alla Finale della Champions League 2021 di volley maschile. al PalaBarton, ma risorge nel momento più difficile,2021 di volley maschile. I dolomitici avevano vinto la semifinale d’andata per 3-0, oggi avevano bisogno di imporsi in due parziali per accedere all’atto conclusivo della massima competizione europea e ci sono riusciti grazie a una rimonta imperiale. I Block Devils si arenano a un passo dal golden set di spareggio e ancora una volta vedono sfumare la possibilità di battagliare per la conquista del trofeo più ambito.

possibilità di scendere in campo il prossimo 1° maggio a Verona per fronteggiare i polacchi dello ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, giustizieri di Civitanova e dello Zenit Kazan. Il derby italiano sorride a Simone Giannelli e compagni, che tra cinque settimane cercheranno il colpaccio: riportare la Champions League all’ombra del Monte Bondone per la quarta volta nella storia dopo i sigilli del 2009, 2010, 2011 e dopo aver perso la finale nel 2016. Trento fa festa in trasferta , battendo una corazzata costruita per alzare al cielo la Coppa e ancora una volta bloccata sul più bello. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti sono stati semplicemente perfetti in questa settimana e avranno così laper fronteggiare i, giustizieri di Civitanova e dello Zenit Kazan. Il derby italiano sorride a Simone Giannelli e compagni, che tra cinque settimane cercheranno il colpaccio: riportare la Champions League all’ombra del Monte Bondone per la quarta volta nella storia dopo i sigilli del 2009, 2010, 2011 e dopo aver perso la finale nel 2016.

La partita perde di significativo sul 2-2, visto che la qualificazione è già assegnata. Il tie-break viene giocato soltanto per le statistiche, Perugia vince la partita per 3-2 (25-22; 25-17; 23-25; 17-25; 15-6), ma è un successo amaro. Prestazione di lusso da parte di Nimir Abdel-Aziz (17 punti), in luce anche gli schiacciatori Ricardo Lucarelli (11) e Alessandro Michieletto (9, 3 muri). Impeccabile la regia di Simone Giannelli, capace di sfruttare anche i centrali Srecko Lisinac (8 punti, 3 muri) e Marko Podrascanin (5), eccellente anche il lavoro del libero Salvatore Rossini. A Perugia non sono bastati la grande stella Wilfredo Leon (21), l’opposto Thiijs Ter Horst (15) e il martello Oleg Plotnytskyi (14).

La cronaca della partita

I muri di Michieletto e Lisinac regalano a Trentino il 3-1, ma gli affondi di Plotnytskyi e Solé valgono il pareggio a quota 5. Inizia una fase punto a punto serratissima fino al 13-13, poi Lisinac sbaglia un servizio e i padroni di casa conquistano il break (15-13). I due aces consecutivi di Plotnytskyi fanno volare i Block Devils sul 17-14. Leon piazza un ottimo pallonetto (19-16), ma Abdel-Aziz è vulcanico e riapre la contesa (21-20). Lisinac è impreciso a muro, Solé piazza il colpo giusto (23-20) e Perugia porta a casa il primo set.

Il secondo parziale è molto lottato in avvio, poi una sassata di Leon e un errore di Lisinac in primo tempo regalano il break ai padroni di casa (10-8). Gli aces di Leon e Ricci valgono il 15-11, Abdel-Aziz prova a tenere botta ma un ace di Ter Horst e il muro di Solé valgono il 19-13 per i Block Devils. Finale di amministrazione, ci pensa un granitico Leon a dominare il finale.

Battaglia a suon di ace in avvio della terza frazione, Lucarelli risponde a Leon (6-7) e poi inizia un bel testa a testa. Due muri consecutivi di Ricci sembrano lanciare Perugia (12-10), che poi allunga ulteriormente con una magia di Travica e un vincente di Plotnytskyi (17-14). Leon è devastante in attacco (18-15) e gli umbri sembrano avere in tasca il golden-set, ma Trento risorge nel momento più difficile: Abdel-Aziz la piazza da lontano, Ter Horst sbaglia, Lisinac pareggia a quota 18. I dolomitici trovano anche il break con una bordata di Lucarelli e un ace di Abdel-Aziz (22-20), ma Leon e Plotntsykyi impattano. Sono un missile di Abdel-Aziz e un primo tempo di Podrascanin a prolungare la contesa.

Nel quarto set c’è storia fino al 7-7, poi un paio di errori di Travica e Leon lanciano Trento suln 9-7. Nimir Abdel-Aziz si scatena con un paio di fiammate, Leon sbaglia e i dolomitici scappano sul 13-7. L’opposto olandese si scatena con altri due vincente e sul 16-9 non c’è più storia: Lucarelli e Podrascanin giganteggiano, Giannelli firma il muro del 22-16. Michieletto imperiale e Lisinasc firma il 2-2 che vale la Finale di Champions League. Il tie-break si gioca soltanto per le statistiche, Perugia lo vince amaramente.

