Perugia ha sconfitto Civitanova con un roboante 3-0 (25-21; 25-18; 25-21) nel match valido per la fase a gironi della Champions League 2021 di volley maschile. I Block Devils sono scesi in campo al PalaBarton con l’obbligo di vincere per qualificarsi ai quarti di finale e strappare il primo posto nella Pool B alla Lube, a cui bastava un ko al tie-break per chiudere il discorso primato. Gli umbri hanno invece dominato in lungo in largo, hanno offerto una sontuosa prestazione in tutti i fondamentali, hanno giganteggiato fin dalle prime battute e hanno inflitto un parziale severissimo agli ultimi Campioni d’Europa.