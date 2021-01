Monza ha sconfitto lo Swietelsky Bekescsaba per 3-0 (25-16; 29-27; 25-22) e si è così qualificata ai quarti di finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le brianzole, terze in Serie A1 dove hanno una striscia aperta di dodici vittorie consecutive, hanno sconfitto la formazione ungherese, soffrendo soltanto nel secondo set trascinato a una lunga fase ai vantaggi.