Anche l'Europa della pallavolo si schiera, visti i tragici sviluppi del conflitto russo-ucraino. Dopo aver atteso forse fin troppo, scatenando le critiche di moltissimi addetti ai lavori e appassionati, la CEV ha deciso di prendere provvedimenti, al fine di proteggere la salute e la sicurezza di allenatori, giocatori e tifosi, ma anche di garantire la regolare integrità delle competizioni CEV ancora in corso. A oggi, nessun evento di Beach Volley, Pallavolo e Snow Volley o competizione CEV potrà essere disputato nei territori di Russia e Ucraina fino a nuova decisione rilasciata dal Board della Confédération Européenne de Volleyball.

competizioni europee ancora in corso, la scelta della Federazione è chiara: i club russi o ucraini non potranno giocare le sfide casalinghe nei loro palazzetti, ma saranno costretti a giocare su taraflex neutri. Questa decisione riguarda direttamente anche i club italiani, impegnati nella Zenit S. Pietroburgo il 9 marzo, per l'andata dei quarti di finale di Champions, ma ora la sfida dovrà essere riprogrammata su un altro campo. In ambito femminile, col derby italiano tra Dinamo Ak-Bars Kazan e CEV Cup, la Vero Volley Monza non volerà a Kazan per il ritorno della semifinale contro lo Zenit, dopo aver perso Per quanto riguarda leancora in corso, la scelta della Federazione è chiara: inon potranno giocare le sfide casalinghe nei loro palazzetti, ma saranno costretti a giocare su. Questa decisione riguarda direttamente anche i club italiani, impegnati nella CEV Champions League e nella CEV Cup. A livello maschile, la Sir Sicoma Monini Perugia dovrà affrontare loil 9 marzo, per l'andata deidi Champions, ma ora la sfida dovrà essere riprogrammata su un altro campo. In ambito femminile, coltra Conegliano Monza nei quarti, la scelta andrebbe a riguardare la semifinale di quella parte del tabellone, dal momento che la vincitrice incontrerebbe una tra Dinamo Mosca . Quanto alla, lanon volerà aper il ritorno della semifinale contro lo, dopo aver perso 1-3 la sfida d'andata : si dovrà ora trovare un nuovo taraflex su cui giocare il ritorno

Ancora incertezza per quanto riguarda invece i Mondiali maschili del 2022. Programmata tra 26 agosto e 11 settembre in sei diverse città della Russia, tra cui Mosca, Novosibirsk e Ufa, la rassegna iridata non sembra attualmente in discussione, come dichiarato da alcuni portavoce della FIVB. Non è da escludersi però un dietrofront della Federazione Internazionale, che ha già preso tempo per quanto riguarda i Mondiali femminili a oggi in programma tra Paesi Bassi e Polonia. Il sorteggio è stato infatti rimandato di oltre una settimana e oggi Sebastian Swiderski, ex-schiacciatore di Civitanova e Perugia nonché neo presidente della Federazione polacca, ha rilasciato un comunicato ufficiale, indirizzato a FIVB e CEV, in cui dichiara di non vedere "a oggi alcuna possibilità di competizione sportiva con club russi e con Paesi che sostengono l'aggressione del Cremlino".

