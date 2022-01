La partita in streaming (contenuto premium)

Premium Pallavolo ZAKSA - Cucine Lube Civitanova 17:50-20:00 Live

1° set 17-25 - Lucarelli col mani out

Si chiude alla grande il primo set per la Lube, che vince il parziale grazie all'attacco sulle mani del muro di Lucarelli. Il muro è out.

1° set, 15-21 - Che murone di Anzani

Mamma mia che muro di Anzani! Azione lunghissima, Garcia non riesce a chiudere, lo ZASKA ricostruisce e contrattcca, ma Anzani è lì e bum! La palla va giù.

1° set. 14-18: La Lube giganteggia con un attacco di Lucarelli

Scambio concitato, Garcia tira la bordata e la difesa torna di qui; la Lube ricostruisce in maniera un po' scomposta, ma Lucarelli salta altissimo su una palla staccata e tira una mina dall'altra parte del campo che nessuno riesce a prendere.

1° set, 14-15: slash di Sliwka

La Lube era avanti di tre punti, ma lo Zaska sta tentando la rimonta. difesa sbagliata dei marchigiani e Sliwka ne approfitta con uno slash mancino imprendibile.

1° set, 10-11: Muro a sangue di Simon

Bellissimo muro di Simon, tempo perfetto e palla a piombo a terra. La Lube passa in vantaggio per la prima volta.

1° set, 9-8: Si viaggia sul punto a punto

La Lube si sta pian piano riprendendo. Si viaggia punto a punto, finalmente arriva l'aggancio. Poi però Marlon va in battuta e sbaglia.

1° set, 4-3: Lube contratta, è sotto

Per il momento la Lube (in maglia rossa) sta facendo un po' fatica a trovare il ritmo. I polacchi sono avanti di un break.

La Lube si presenta alla partita dopo i rinvii degli ultimi turni di campionato e non gioca dal 26 dicembre. Non ci sono Juantorena infortunato (spalla) e Kovar (Covid).

Il 6+1 della Lube vedrà in campo Anzani, De Cecco, Lucarelli, Simon, Garcia, Marlon, Balaso (libero). All. Blengini

Il 6+1 dello ZASKA: Sliwka, Smith, Kaczmarek, Semeniuk, Huber, Janusz, Shoji (libero). All. Cretu

Amici di Eurosport, appassionati di pallavolo, benvenuti alla diretta scritta del big match di questa giornata di Champions League maschile. In campo alla Gliwice Arena di Kędzierzyn-Koźle la Lube Civitanova sarà ospite dei campioni in carica dello ZASKA. Questa sfida è valevole per il gruppo C. si tratta dello scontro al vertice, perché le due squadre sono appaiate in testa al girone, entrambe con 6 punti, due vittorie su due partite disputate.

