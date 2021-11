CEV Champions League è pronta ad arricchirsi di un nuovo capitolo, sia nel campo maschile, sia in quello femminile. Un viaggio lunghissimo, che si preannuncia tanto spettacolare quanto combattuto, in cui i club italiani punteranno ovviamente al bersaglio grosso: Civitanova, Perugia e Trentino proveranno a detronizzare lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, mentre Monza e Novara tenteranno di contrastare il Conegliano. Dopo la lunga off season e gli inizi dei campionati nazionali - coi nostri costanti aggiornamenti su domande. A rispondere, ci hanno pensato coloro che ci racconteranno il grande volley su Discovery+: le voci di Eurosport Gianmario Bonzi, Fabrizio Monari e Rodolfo Palermo, insieme ai nostri talent, Paolo Cozzi e Rachele Sangiuliano. Finalmente ci siamo! La storia dellaè pronta ad arricchirsi di un nuovo capitolo, sia nel campo maschile, sia in quello femminile. Un viaggio lunghissimo, che si preannuncia tanto spettacolare quanto combattuto, in cui i club italiani punteranno ovviamente al bersaglio grosso:proveranno a detronizzare lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, mentretenteranno di contrastare il dominio del dream-team da record , ovvero. Dopo la lunga off season e gli inizi dei campionati nazionali - coi nostri costanti aggiornamenti su Superlega Serie A1 femminile - la curiosità è sempre alta e anche quest'anno ci siamo posti delle. A rispondere, ci hanno pensato coloro che ci racconteranno il grande volley su Discovery+: le voci di Eurosport, insieme ai nostri talent,

Civitanova, Perugia e Trentino. Quale delle tre vi sembra meglio attrezzata a 360° e quali invece le rivali più temibili?

Bonzi: In teoria Civitanova e Perugia, in realtà tutte e tre, senza dimenticare che Trento resta la finalista uscente, disputerà il Mondiale per club (con Civitanova, fresca d’invito) e ha già vinto la Supercoppa Italiana. L’Itas ha venduto pezzi pregiati, ma trovato subito grande equilibrio e spirito di gruppo, oltre a uno Sbertoli capace di attivare l’intesa giusta con i compagni; Perugia è imbattuta in campionato nonché vogliosa di riscatto, Civitanova ha recuperato brio e (qualche infortunato, vedi Juantorena) dopo un inizio con qualche difficoltà dovuto anche a diverse noie fisiche. Da Polonia e Russia le avversarie più temibili.

Monari: Delle tre Perugia è quella che ha la panchina di maggiore qualità, mentre Trento è stata sicuramente la più convincente in questo inizio di stagione: se la vedranno nel girone, sperando di passarlo a braccetto. Civitanova, ultima italiana a conquistare la Champions, avrà però subito l'occasione di dimostrarsi una candidata autorevole al trofeo 2022: affronterà infatti nel girone il Kedzierzyn-Kozle campione in carica, e che l'ha eliminata in semifinale lo scorso marzo al Golden Set. Sulla carta, la Champions maschile se la giocano queste quattro.

Palermo: Perugia, forse, è quella con più potenziale complessivo, ma Trento e Lube non sono da meno. Si prospetta un torneo incerto, come l’anno scorso quando prevalse il Kedzierzyn-Kozle, che per definizione non può essere trascurato. Dai campioni sono usciti il tecnico Grbic, (Perugia), e il regista Toniutti, che dopo un Olimpiade chiusa con l’oro ma in panchina, riparte dallo Jastrzebski in diagonale col connazionale Boyer. Dinamo Mosca e Zenit San Pietroburgo sono gli altri nomi, ma conterà costruirsi e crescere durante la stagione.

Cozzi: Civitanova è abituata all’Europa e quando riavrà a disposizione tutta la rosa sarà come sempre una delle principali candidate alla vittoria finale. Perugia è attesa da un riscatto nelle coppe Europee e inutile nasconderlo è costruita per vincere. Trento è giovane, un gruppo nuovo,ha la panchina corta, ma ha già dimostrato di poter giocare a livelli importanti e ha nel DNA della società la vocazione alla Champions League.

Sangiuliano: Le italiane si presentano a questa competizione sicuramente ben attrezzate. Civitanova e Perugia hanno la squadra per vincere (e non solo in questa competizione) ma anche tante aspettative. Trento la squadra per sorprendere (chiunque), ma poi tanto sorpresa non è…e i ragazzi di Lorenzetti lo stanno ampiamente dimostrando! Sarà interessante vedere la sfida tra Perugia e Trento nella Pool E, mentre nella Pool C di Civitanova sicuramente la rivale più temibile è lo ZAKSA che deve confermare la vittoria dello scorso anno.

Salutati Abdel-Aziz, Giannelli e Lucarelli, la nuova Itas è a trazione italo-serba. Sbertoli-Michieletto è una delle coppie più attese: cosa vi aspettate da loro?

Bonzi: Impressionante come Sbertoli abbia affinato immediatamente l’intesa con i nuovi compagni, l’esperienza di Milano è stata fondamentale e immagino non sia stato nemmeno semplice per lui, cresciuto nell’hinterland milanese, lasciare la sua città dopo tanto tempo. Michieletto è sulla rampa di lancio dall’anno scorso e, come in Nazionale agli Europei, ha trovato linfa vitale, forse persino coraggio, ambizione e spavalderia, che non guasta, nel rinnovamento di una compagine giovane in cui può recitale un ruolo da protagonista ed essere il punto di riferimento come non poteva accadere ai Giochi Olimpici.

Monari: Michieletto e Lavia sono le due ragioni per cui Trento, anziché ripartire dalle retrovie, sembra essere rimasta stabilmente al top internazionale: la coppia di schiacciatori è giunta alla consacrazione a braccetto, dominando l'Europeo, e da un acuto del genere non c'è ritorno. Michieletto per di più è vicecampione in carica con Trento e ha motivazioni speciali. Riccardo Sbertoli, vice di Simone Giannelli in Nazionale, sembra aver preso molto sul serio la chance di dimostrarsi alla stessa altezza e sin qui ha fatto la differenza, soprattutto in Supercoppa.

Palermo: Trento ha cambiato e ringiovanito così tanto che si tende troppo a sottovalutarla. Un po’ come l’Italia agli Europei, ed è finita con l’oro… I giovani Sbertoli, Lavia e soprattutto Michieletto hanno talento, i veterani Kaziyski, Lisinac e Podrascanin anche e ci aggiungono esperienza di successi. Il tutto con la guida di Lorenzetti. Non scommetterei mai contro Trento (che si è portata a casa il primo trofeo stagionale, la Supercoppa); dove arriverà dipenderà dallo stato di salute delle sue stelle quando conterà.

Cozzi: Trento ha rivoluzionato molto il suo organico, può contare su tre giocatori veterani ed esperti quali Lisinac, Podrascanin e Kaziyski, leader silenzioso ma fondamentale per far crescere giovani talentuosi come Sbertoli, Michieletto e Lavia. Il duo Sbertoli-Michieletto ha già fatto vedere ottimi segnali di intesa, con il giovane asso trentino capace di fornire numeri di qualità non solo in attacco, ma anche e soprattutto nei fondamentali di seconda linea.

Sangiuliano: Trento ha allestito una squadra con un bel mix di esperienza e freschezza. Gli occhi sono puntati chiaramente sui tanti giovani italiani reduci da un Europeo strepitoso e… l’inizio campionato non è stato niente male!!! La squadra ha già fatto vedere che può sognare in grande. Ci sarà da divertirsi.

Giannelli sembra aver già preso in mano Perugia: quanto conterà l’affinità coi centrali e come dovrà gestire così tante bocche da fuoco contemporaneamente?

Bonzi: È probabilmente la cosa che sa fare meglio, cioè distribuire il pallone al meglio tra tutti gli attaccanti a disposizione (che attaccanti, poi), se la ricezione lo sorregge, spiazzando spesso il muro avversario; ha coraggio in rigiocata, leadership e tanta voglia di primeggiare anche con il club. Peraltro sia Civitanova che Perugia, uscite un po’ con le ossa rotte dalla Supercoppa italiana, possono salire ancora moltissimo di colpi, tra intesa in campo, convinzione e forma fisica. Aspettiamoci davvero il meglio possibile dalle tre squadre italiane impegnate nella Champions maschile.

Monari: Giannelli ha raggiunto il top allo scorso Europeo potendo contare su una squadra priva di gerarchie, nella quale è stato suo totale appannaggio scegliere chi servire, e quanto. Il difficile viene adesso, nel resistere alla tentazione di servire continuamente Wilfredo Leon anziché variare il gioco. I centrali sono stati il "grimaldello" Azzurro nella manifestazione continentale e Simone deve tenerlo presente, soprattutto potendo disporre di uno specialista come Sebastian Solé.

Palermo: Perugia è sulla carta una corazzata. La coppia di Leon-Anderson in banda è da sogno, Giannelli in regia a dirigere tutto questo assortimento è una garanzia. Non mancano neanche le alternative in panchina (Travica, Ter Horst e soprattutto Plotnytskyi). Quella umbra, però, rimane una piazza a sé, dove tutto - non solo i valori tecnici - deve incastrarsi bene. Ma c’è abbastanza talento e profondità per essere un totale crack. A patto che si riescano a costruire adeguati equilibri e intese.

Cozzi: Giannelli in questo avvio di stagione sembra già aver trovato il feeling giusto con i compagni, in special modo con Leon e Anderson che sono poi i giocatori deputati a mettere a terra i palloni che "scottano". Al centro, che non è sicuramente la palla preferita dal regista della Nazionale, c’è ancora molto margine di miglioramento, in particolare nell’intesa con l’argentino Solè, il quale può e deve diventare una valida alternativa. Per il resto ci vuole tanta lucidità per tenere in partita tutte le bocche da fuoco a disposizione!

Sangiuliano: Simone Giannelli è un giocatore che mi piace tantissimo, da sempre. All’Europeo è stato un grande trascinatore, sempre molto lucido e deciso, ha saputo valorizzare i punti di forza di ogni suo giocatore. A Perugia sta facendo e farà lo stesso. Credo che l’esperienza di Grbic potrà arricchirlo ancora tanto.

La Lube aspetta lo Zar, ma intanto è tornata a convincere in Superlega con De Cecco sempre spaziale. Che cosa apporterà Zaytsev che ora manca al gruppo di Blengini?

Bonzi: Profondità nella rosa, che a certi livelli può fare la differenza, carisma, capacità di essere decisivo col servizio in determinati momenti. In realtà al gruppo di Blengini non manca comunque nulla, ma con un Zaytsev in più nel motore certamente aggiungi soluzioni ulteriori in attacco. In più, mettiamoci anche la sua voglia di fare bene in questo club, alla seconda esperienza con Civitanova dopo quella del 2012-2014.

Monari: Zaytsev deve garantire alla Lube la quantità che nelle ultime stagioni era spostata sugli attaccanti di banda, soprattutto Yoandy Leal ora passato a Modena. L'idea del club è stata quella di introdurre un opposto più "corposo" in un sistema di gioco quasi invariato, affidandogli pure alcune responsabilità nel fondamentale che lo scorso anno è costato ai Cucinieri l'accesso in finale: la ricezione.

Palermo: Civitanova è forse la più quadrata delle italiane. Ma la partenza in stagione, (ko in casa in Supercoppa con Monza), non è stata esaltante, anche se ora è in decisa ripresa. La vera Lube la vedremo quando sarà al completo, più in là nella stagione, quando rientrerà Zaytsev ed anche Juantorena sarà pienamente recuperato. È una squadra costruita per vincere subito (Zaytsev e De Cecco vanno per i 34 anni, Simon 35, Juantorena 37), ma c’è talento ed esperienza per trovare in fretta la giusta chimica.

Cozzi: Ivan, come è giusto che sia, sta rispettando tutte le tabelle di recupero che lo porteranno a tornare a saltare nella seconda metà di Dicembre. Inutile forzare in una stagione che vedrà i suoi momenti clou nei mesi di marzo, aprile e maggio, meglio andare lento per poi spingere a mille quando conta. Ivan non è solo potenza per Civitanova, ma anche carisma, esperienza, leadership, quindi l’assenza è sicuramente importante ma i giovani Yant e Gabi stanno comunque facendo vedere numeri interessanti.

Sangiuliano: De Cecco è reduce da un’estate strepitosa, a mio avviso uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo. Zaytsev è un grande leader e un punto di riferimento importante per la squadra in generale, non solo per il suo palleggiatore. Sicuramente il suo ritorno in campo sarà un bel regalo di Natale per la Lube…forse un po' meno per gli avversari.

Conegliano, Monza e Novara. L’anno scorso tre italiane in semifinale, quest’anno che Champions sarà? Quali sono le rivali più accreditate?

Bonzi: Conegliano credo debba essere considerata la principale favorita e non solo perché è la detentrice del trofeo; ha un gioco che si adatta benissimo alle sfide infuocate europee. Quasi sullo stesso livello vedo il Vakif, che è la squadra del decennio avendo vinto 4 volte la Champions dal 2011; poi diverse compagini subito dietro, tra cui Novara e il Chemik Police. Monza è all’esordio, ma in crescita da anni in Italia. Inserita in un gruppo non semplice, tra l’altro proprio con il Vakif, può essere una mina vagante assoluta perché ha tanta classe nel roster. E, impressione mia, è forse la squadra che è andata più vicina, poche settimane fa, a battere Conegliano, perdendo 2-3 in casa e 13-15 al tie-break.

Monari: Conegliano e il VakifBank hanno il milionesimo conto da regolare: guardano legittimamente l'una all'altra, per di più nell'anno in cui manca l'altra big di Istanbul, l'Eczacibasi scivolato” in Coppa Cev. Novara però lavora da due anni al ritorno ai vertici: ha vinto la Champions 2019 con Egonu dalla sua parte e ora gliela vuole contestare. Le Igorine sono le principali outsider dietro le solite "due". Quanto a Monza, potrà misurarsi subito la febbre contro il Vakif nel girone: Busto Arsizio l'ha battuto una volta, lo scorso anno, e la Vero Volley sogna di fare lo stesso.

Palermo: Conegliano ancora davanti a tutte, e tutte all’inseguimento, con Monza e soprattutto Novara in sfide che rivedremo anche da noi. Tra le altre, ovviamente il Vakifbank di Guidetti è la più accreditata, forse più vicina alle altre italiane che all’Imoco. Poi il Fenerbahce, con il talento della giovane russa Fedorovtseva affidato alle mani di Terzic. Dalla Russia, squadre sempre ostiche ma anche un po’ incompiute, come la Dinamo Mosca (delle ex-italiane” Vasileva e Begic) e Dinamo Kazan di Fabris e Bricio.

Cozzi: Come sempre sui blocchi di partenza le squadre italiane partono accreditate per una stagione da protagoniste, con Conegliano favorita assoluta insieme al Vakifbank. Novara sta cercando di colmare il gap che le manca per arrivare a giocarsi le partite alla pari con le due top team, e sono certo che Lavarini porterà questo gruppo al suo 110%. Monza, alla prima partecipazione, sulle ali dell’entusiasmo potrebbe riuscire a ritagliarsi uno spazio importante. Dovrà sfruttare tutte le occasioni che troverà lungo il cammino di qualificazione. Passare il girone è comunque l’obiettivo minimo.

Sangiuliano: Sarà una competizione molto interessante e agguerrita come sempre. L’Italia negli ultimi anni ne è l’assoluta protagonista e lo sarà anche quest’anno. Sicuramente da tenere d’occhio l’eterno Vakifbank di Guidetti che deve togliersi qualche sassolino dalla scarpa soprattutto nei confronti di Conegliano che ora gli ha strappato anche il record di imbattibilità. Sarà interessante vedere, tra tutte, il percorso anche delle altre squadre turche.

Conegliano è un autentico dream-team, che non risente neppure di pesanti assenze. Esiste un punto debole per l’Imoco di coach Santarelli?

Bonzi: In realtà no. Può essere dato solo dagli infortuni, ma se nessuno riesce a battere le campionesse d’Europa pur prive di Fahr, in parte De Gennaro e Sylla, e con Folie costretta a giocare sempre quando preferirebbe invece rifiatare ogni tanto, sarà ancora più complicato farlo col roster al completo. Mi ha impressionato Courtney finora: ha preso il posto di Hill come giocatrice di equilibrio. Sta facendo il suo, forse anche oltre le aspettative in attacco. Caravello non ha fatto rimpiangere il miglior libero del mondo, impresa clamorosa.

Monari: L'unico ragionevole punto debole può essere la profonda trasformazione intercorsa nel reparto schiacciatrici: via Adams e Hill, dentro Courtney e Plummer. Gli equilibri sono simili, ma Hill è unica nel suo genere. La compensazione dovrebbe arrivare dall'ulteriore salto di qualità dimostrato da Miriam Sylla, non appena sarà guarita. Per il resto le Pantere dovranno lavorare contro un rischio immateriale: il "burnout", la stanchezza psicologica data dal vincere sempre. Prima si scrollano di dosso il record di vittorie a lungo inseguito, prima potranno tornare a concentrarsi sulla prossima grande cavalcata.

Palermo: La squadra più forte e dominante di quest’epoca (74 vittorie di fila, record assoluto). E non ha senso spingersi oltre perché paragonare epoche differenti è difficile. Talento delle singole, equilibrio di squadra, la guida (spesso sottovalutata) di Santarelli. Punti deboli? Difficili da scorgere. L'Imoco, nelle rare volte in cui è andata in difficoltà, ne è sempre uscita vincitrice. Però, le energie mentali potrebbero subire un (fisiologico) calo, e un granello in questa macchina perfetta potrebbe avere conseguenze imprevedibili.

Cozzi: Attualmente l’Imoco scrive pagine di storia pallavolistica ad ogni match. Non perde da 74 gare ufficiali, e anche se ha traballato giocando tanti tie break, dimostra che quando la palla scotta le atlete si trovano a loro agio e non mollano mai. E il tutto con una squadra che deve ancora recuperare appieno due giocatrici importanti come Sylla e Fahr. Il rischio è sedersi troppo sugli allori e smettere di spingere in allenamento, ma a giudicare dalla carica di Santarelli, questo pericolo è ancora molto lontano dal diventare realtà.

Sangiuliano: Conegliano vorrà continuare a imporre il suo dominio anche in Europa e una volta recuperate tutte le sue giocatrici sarà ancora di più la squadra da battere. Lo staff e la dirigenza hanno fatto un grande lavoro nel corso degli anni: hanno progettato ed investito sognando in grande ma sempre con molta concretezza. È una squadra con una grande mentalità che sa gestire bene i momenti di difficoltà. I punti deboli? Sicuramente Santarelli li conosce ma li nasconde molto bene!

A Novara sta brillando Ebrar Karakurt, ma non solo. Come giudicate l’Igor ai nastri di partenza?

Bonzi: Molto positivamente: ha fatto quello che doveva fare, cioè allungare la rosa, senza stravolgere però la squadra da capo a fondo come capitato più volte nel recente passato. Karakurt sempre meglio nelle ultime giornate, ma avere Rosamaria come primo cambio nel ruolo di opposto è un lusso che possono permettersi in pochi. Herbots può salire di colpi rispetto a inizio stagione, Washington e Hancock hanno un oro olimpico al collo in più, che significa esperienza e fiducia. Se ci credono, onestamente possono far saltare il banco. Ovunque.

Monari: Per numero e qualità delle alternative, Novara è una super top: difficile trovare rincalzi altrettanto competitivi anche a Conegliano o al VakifBank. Resta il tema delle prime sei: il roster è ottimo ma manca una Egonu, o una Haak. Karakurt potrebbe – anzi dovrebbe – diventare una giocatrice di quella caratura, ma il percorso non offre certezze assolute: sicuramente l'esperienza italiana la aiuterà, ma magari non subito.

Palermo: Novara ha cambiato pochissimo, migliorando notevolmente, con Karakurt per Smarzek, l’unico punto debole. Squadra completa, profonda (Herbots, Bonifacio e Montibeller in panchina sono un lusso per pochi) e soprattutto con l’ottima guida di Lavarini. Hancock è costante e anche una giocatrice "totale", molto abile in tante fasi del gioco (battuta su tutte, ma anche muri, difese e attacchi), ma talvolta, in situazioni tirate, fatica ad alzare l’asticella verso l’eccellenza cui ambisce Novara.

Cozzi: Novara, che in campionato sta affilando le armi che poi userà per scalare la Champions League, è squadra giovane anche se tante giocatrici siamo abituati a vederle da tanti anni. La stessa Chirichella, veterana e capitana, ha comunque solo 27 anni. A lei il compito di guidare la voglia di riscatto contro Conegliano. Molte delle fortune delle piemontesi passeranno dalle mani di Karakurt e da quelle di Rosamaria Montibeller, nuovi acquisti approdati in terra novarese per provare a regalare un trofeo prestigioso ad una delle tifoserie storiche della pallavolo italiana.

Sangiuliano: Novara si è rinforzata molto confermando alla base un’ossatura stabile. Le aspettative sono alte in tutte le competizioni e credo sia la squadra che può, ancora una volta, impensierire Conegliano. Karakurt è una grande trascinatrice e un talento incredibile e a Novara può trovare l’ambiente giusto per crescere ancora. Sarà molto interessante seguire la sfida con la sua ex squadra!

Monza è invece all’esordio in Champions, peraltro nel girone col VakifBank Istanbul. Cosa vi intriga di più della Vero Volley e dove potrà arrivare?

Bonzi: A tratti è una squadra che gioca veramente bene, con Orro brava e fantasiosa in regia e cresciuta dopo il titolo Europeo con la Nazionale, di cui ora è diventata la palleggiatrice titolare. Monza ha bisogno di continuità e molte delle sue fortune dipenderanno da Stysiak, che nella partita citata con Conegliano, persa 2-3, ha giocato alla grande finché il fisico l’ha sorretta. Se regge proprio da questo punto di vista, Monza può essere la grande sorpresa anche della Champions. Ma il girone iniziale è tosto.

Monari: Il mix è ben concepito: ci sono stelle emergenti quali Stysiak e Orro, giocatrici strutturate come Gennari e Mihajlovic, scommesse assolute come Davyskiba. A Beatrice Parrocchiale e Anna Danesi il compito di garantire un rendimento stabile e un'efficace fase muro-difesa. Monza ha tutte le qualità necessarie a regolare Salo e Mulhouse passando il girone a braccetto col VakifBank, ma proprio affrontando le terribili turche capiremo quanto la debuttante dovrà crescere prima di affermarsi in Champions.

Palermo: Monza ha cambiato tanto. Fuori Heyrman (e la sua fast), Orthmann, Begic e Mejiners, dentro Zakchaiou (centrale di muro, giovane e da testare a questi livelli), Mihajlovic (dopo un anno difficile, non si è ancora di fatto vista causa infortuni), Gennari (ferma anche lei dopo un ottimo inizio) e Lazovic, bella sorpresa. Monza sta difendendo tanto e bene, ma ogni tanto si inceppa in attacco. Tornando al completo, tuttavia, ha profondità di rosa (vedi gli opposti Stysiak e Van Hecke), e in una stagione lunga può farla pesare.

Cozzi: Reduce dal suo primo titolo europeo, Monza pur essendo all’esordio nel gotha della pallavolo europea si presenta con una squadra ambiziosa, infarcita di nazionali e pronta a vendere cara la pelle. Il girone non è dei più facili, ma giocare contro il VakifBank sarà solo motivo di crescita per la squadra. Le speranze di passaggio del turno si giocheranno contro le francesi del Mulhouse, squadra ostica soprattutto in casa ma alla portata delle brianzoli. Ad Alessia Orro, che in regia ha le chiavi del gioco delle monzesi, il compito di valorizzare le sue attaccanti, e farle sognare in grande.

Sangiuliano: È una squadra che sta facendo molto bene, con delle ottime giocatrici e un tecnico molto bravo e meticoloso con cui ho avuto il piacere di lavorare. In Europa ha già avuto modo di farsi conoscere e sono certa che affronterà la competizione regina con la mentalità giusta. Molto del cammino di Monza passerà dalle mani di Alessia Orro che non mi sembra per niente spaventata dalle responsabilità!

