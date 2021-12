CEV Champions League maschile. All'esordio europeo, tra le mura amiche dell'Eurosole Forum, la Cucine Lube Civitanova di Gianlorenzo Blengini dà spettacolo, specie dai nove metri, e tritura 3-0 il Lokomotiv Novosibirsk. Nonostante l'assenza forzata di capitan Osmany Juantorena - ancora fermato da una tendinopatia che non sembra dargli pace in questo inizio di stagione - e senza neppur forzare l'impiego dello zar Ivan Zaytsev, a referto anche oggi come già successo nell'ultimo turno di Superlega ma entrato in campo sul 24-15 nel 3° set (prima del terzo ace consecutivo di Marlon Yant Herrera), Robertlandy Simon e compagni non danno scampo al club russo. Spettacolare la prova dei cucinieri, specialmente nel fondamentale dai nove metri (17 ace a fronte di soli 9 errori, un qualcosa di raramente visibile a questi livelli d'élite), con un Luciano De Cecco molto ispirato e capace di mettere in piedi uno show personale sublime. 16 punti, col 63% in attacco, per Yant Herrera, 10 per Gabi e Simon, 8 (con 5 ace) per un chirurgico Lucarelli. Dopo i netti successi di Conegliano Novara , ma anche la sfiorata impresa di Monza sul campo del VakifBank, è tempo di "Italia" pure nella. All'esordio europeo, tra le mura amiche dell'Eurosole Forum, ladi Gianlorenzo Blengini dà spettacolo, specie dai nove metri, e. Nonostante l'assenza forzata di capitan- ancora fermato da una tendinopatia che non sembra dargli pace in questo inizio di stagione - e senza neppur forzare l'impiego dello zar Ivan Zaytsev, a referto anche oggi come già successo nell'ultimo turno di Superlega ma entrato in campo sul 24-15 nel 3° set (prima del terzo ace consecutivo di Marlon Yant Herrera), Robertlandy Simon e compagni non danno scampo al club russo. Spettacolare la prova dei cucinieri, specialmente nel fondamentale dai nove metri (a fronte di soli 9 errori, un qualcosa di raramente visibile a questi livelli d'élite), con une capace di mettere in piedi uno show personale sublime. 16 punti, col 63% in attacco, per Yant Herrera, 10 per Gabi e Simon, 8 (con 5 ace) per un chirurgico Lucarelli.

Ace spaziale di Ricardo Lucarelli contro il Lokomotiv Novosibirsk

Nella serata in cui la Lube deve fare di necessità virtù, come peraltro spesso le sta accadendo negli ultimi tempi, il gruppo di coach Blengini gioca una pallavolo a tratti meravigliosa, ispirato da un De Cecco in costante stato di grazia, e non lascia neppure le briciole a una squadra comunque molto temibile, quale il Lokomotiv Novosibirsk. Al netto di una ricezione che soffre, specie nel 1° set, i campioni d'Europa del 2019 bombardano con impressionante sistematicità dai nove metri e trovano nei giovani Gabi e Marlon Yant Herrera due punti di riferimento in attacco, permettendo così a Ricardo Lucarelli di giocare una partita da ordinaria amministrazione. Il fenomeno brasiliano si "limita" infatti a demolire la ricezione avversaria con la battuta, trovando ben 5 ace (uno spaziale all'incrocio delle righe) e permette a De Cecco di registrare ulteriormente la propria connection coi più giovani. Il palleggiatore argentino non disdegna ovviamente il gioco veloce, spingendo 7 - ossia primi tempi traslati - poetiche per Simon e Anzani ma, in una serata in cui il primo tempo avrebbe dovuto essere chiave tattica a favore degli ospiti (non lo è stata quasi per nulla), non è la sua soluzione preferita. I giovani schiacciatori della Lube sono infatti abilissimi nel giocare mani-fuori quando il muro avversario, anche in triplicazione, regala troppo spazio in parallela o arriva scomposto a rete, oltre che debordanti atleticamente con vette d'altezza raggiunte talmente elevate da mettere quasi in ombra Iliyas Kurkaev.

Che difese della Lube Civitanova! Poi ci pensa Yant Herrera

Il ventisettenne centrale russo si mette in mostra nel 1° set, salvo poi calare d'intensità come tutti i suoi compagni di squadra, col solo Drazen Luburic (13 punti e 58% in attacco) capace di evitare un passivo ancor più pesante. La prova di Civitanova è inficiata - in positivo, ovviamente - dallo spaziale rendimento in battuta, ma la Lube tiene molto bene anche nella correlazione muro-difesa e, soprattutto, riabbraccia lo Zar di tutti noi italiani. Ivan Zaytsev ritrova infatti il campo a circa quattro mesi di distanza da quel 2-3 con l'Argentina, che aveva estromesso gli Azzurri dalla lotta per le medaglie per la prima volta negli ultimi 25 anni, e dopo un'operazione necessaria a risolvere quei problemi al ginocchio che tanto lo hanno limitato a Tokyo 2020. Adesso la Lube punta a reintegrare a pieno regime anche il proprio capitano, per affrontare al meglio i prossimi impegni: si parte col Mondiale per Club, che inizierà il prossimo 7 dicembre a cui la squadra di Blengini è stata invitata dopo il forfait dei campioni d'Europa dello ZASKA. Il club polacco è peraltro inserito nella Pool C di Champions League e, all'esordio, ha regolato con disarmante facilità 3-0 l'OK Merkur Maribor, grazie soprattutto ai 17 punti di uno straripante Kamil Semeniuk.

Non va il 1° tempo? Nessun problema per lo show di De Cecco

Il tabellino

Cucine Lube Civitanova - Lokomotiv Novosibirsk 3-0 (25-17; 25-20; 25-15)

Civitanova : Gabi 10, Kovar, Sottile n.e., Marchisio (L), Juantorena n.e., Jeroncic n.e., Balaso (L), Lucarelli 8, Zaytsev, Diamantini n.e., Simon 10, De Cecco 2, Anzani 4, Yant Herrera 16. All. Gianlorenzo Blengini.

: Gabi 10, Kovar, Sottile n.e., Marchisio (L), Juantorena n.e., Jeroncic n.e., Balaso (L), Lucarelli 8, Zaytsev, Diamantini n.e., Simon 10, De Cecco 2, Anzani 4, Yant Herrera 16. All. Gianlorenzo Blengini. Novosibirsk: Martynyuk (L), Perrin 3, Tisevich n.e., Krivitchenko (L), Abaev 2, Savin 9, Luburic 13, Chereiskii, Tkachev n.e., Kruglov n.e., Lyzik 7, Rodichev, Kurkaev , Komarov n.e.. All. Plamen Konstantinov.

