Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League - Highlights: Civitanova-Jastrzebski 0-3

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (M) - Brutto k.o. per la Cucine Lube Civitanova, che incassa un pesante 0-3 nell'andata dei quarti di finale contro lo Jastrzebski Wegiel. La squadra di Chicco Blengini soffre a 360° e non riesce a opporre contromisure alla coppia Fornal-Hadrava, col solo Robertlandy Simon (14 punti) capace di mettere in crisi la formazione ospite.

00:05:02, 32 minuti fa