Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League - Highlights: Fenerbahce-Trentino 0-3

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (M) - Trascinata dai colpi di Alessandro Michieletto, l'Itas Trentino espugna il taraflex del Fenerbahce HDI Istanbul con un netto 3-0 (25-20; 25-18; 25-16) e resta in scia alla Sir Sicoma Monini Perugia nella Pool E. 12 punti per i Block Devils, al 1° posto, 9 punti per e seconda piazza per l'Itas.

00:03:24, un' ora fa