Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League - Highlights: Novosibirsk-Civitanova 1-3

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (M) - Non si ferma la corsa della Cucine Lube Civitanova, che fa 5 su 5 espugnando anche il taraflex del Lokomotiv Novosibirsk. Grande successo in rimonta per la squadra di Chicco Blengini, trascinata dalla regia di Luciano De Cecco, dai 1° tempi di Robertlandy Simon e dalle bordate di un sontuoso Gabi Garcia Fernandez.

00:05:04, un' ora fa