Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League - Highlights: Perugia-Trentino 2-3

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (M) - L'Itas Trentino espugna 3-2 il Pala Barton di Perugia al termine di un match bellissimo e leggendario, che resterà nella storia di questo sport. 26 punti per Alessandro Michieletto, 25 per il Kaiser Kaziyski. Alla Sir Sicoma Monini Perugia non bastano il solito Wilfredo Leon (29 con 4 ace nel 4° set) e uno splendido Kamil Rychlicki (25 col 67% in attacco).

00:06:01, 39 minuti fa