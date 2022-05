Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League, highlights Super Finals: Trentino-ZAKSA 0-3

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (M) - Super Finals amare per l'Itas Trentino, che viene superata 3-0 dallo ZAKSA di un devastante Kamil Semeniuk (27 punti col 74% in attacco). Ai gialloblù non bastano un grande orgoglio di squadra e l'eterno Matey Kaziyski (15 punti). Club polacco campione d'Europa per il 2° anno consecutivo, con Semeniuk ovviamente MVP.

00:05:07, 21 minuti fa