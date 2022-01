Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League - Highlights: Trentino-Cannes 3-0

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (M) - L'Itas Trentino surclassa 3-0 (25-13; 25-13; 25-13) un AS Cannes Dragons in piena crisi d'identità e agguanta il 2° posto solitario nella Pool E, alle spalle solamente di Perugia. Show di Riccardo Sbertoli, dei centrali Lisinac-Podrascanin e colpi spettacolari anche per Alessandro Michieletto (11 punti).

00:04:34, un' ora fa