Prova di forza dell'di coach Angelo Lorenzetti. I gialloblù schiantano infattie si prendono di forza ilin solitaria nella Pool E, anche perché ieri il Fenerbahce ha incassato risultato identico dalla. Il club francese, allenato dadopo l'esonero di coach Dileo, si trova in una situazione tragicomica - tra addii eccellenti, specie quello di, appena passato a e impossibilità di trovare solidi tatticismi - e non può sostanzialmente competere al livello, necessario e richiesto, per espugnare una fortezza quale la BLM Group Arena. A impressionare non sono tanto irealizzati dal Cannes (11 errori dell'Itas, 5 in battuta) o l'ora di gioco necessaria all'Itas per archiviare la pratica francese, ma anche e soprattutto laeppure già devastante, diretta peraltro alla perfezione da. Il palleggiatore ex-Milano si è confermato anche oggi a suo agio nel servire una coppia di centrali fortissima, confermando le scelte diverse rispetto a Simone Giannelli : se l'ex-gialloblù, oggi titolare di Perugia, ama di più le aperture in posto 2 e 4 e la ricerca della pipe, Sbertoli sta invece mostrando di avereal centro, non solo con la 7 spinta. Non mancano ovviamente neppure le grandi alzate per i propri schiacciatori, tra cui unsempre più imprescindibile e undebordante, quando decide di forzare seriamente col braccio.