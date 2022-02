In una sola settimana o, meglio in due giorni, si deciderà la fase a gironi di entrambe le, sia femminile che maschile. Insolita decisione, vista anche ladi alcuneper le varie Pool, ma soprattutto la situazione surreale che si troverà a vivere l'. Ildellasul, nel recupero disputatosi ieri dopo che la stessa CEV aveva assegnato il 3-0 a tavolino in favore del Liberec , costringe infatti la squadra di coach Lavarini a dover conquistarenel match controe compagne, per avere la certezza dei quarti di finale. Una vittoria igorina aiuterebbe poi non poco anche la. Forte del primato in A1 femminile , la squadra di Marco Gaspari tenta lo storico accesso alla fase a eliminazione diretta in questa Champions, ma deve guardare anche ad altri taraflex dal momento che un successo netto contro l'potrebbe non bastare. Dei tre club femminili, l'di Paola Egonu è quello già certo della qualificazione, ma si gioca il primato nella Pool E proprio nel big match contro il, battuto all'andata con un secco 3-0. Se il martedì è dedicato esclusivamente al torneo femminile, nel giorno successivo si gioca invece ildella fase a gironi maschile. Qui due squadre italiane sono già certe della qualificazione, mentre una si gioca il tutto per tutto. Laaffronta infatti la sfida col Fenerbahce consapevole di non aver nulla da perdere e forte dia fronte di, perciò non è da escludere un po' di turnover per Simone Giannelli e compagni. Allanon serve invece una vittoria contro i, visto che il club polacco hanel recupero col Lokomotiv Novosibirsk e non può più raggiungere i cucinieri a 14 punti. Una vittoria, anche al tie-break, di Civitanova aiuterebbe però non poco l', a sua volta chiamata al successo nellaper poi sperare in combinazioni favorevoli. Se arrivasse una vittoria netta (3-0 o 3-1) dei gialloblù e "contemporaneamente"di ZAKSA, Ziraat Bankasi Ankara o Zenit S. Pietroburgo, Alessandro Michieletto e soci celebrerebbero il raggiungemento dei quarti.