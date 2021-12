La Cucine Lube Civitanova dimentica, nel modo migliore, la sconfitta in finale del Mondiale per Club con una vittoria. Battuto 3-0 (18-25, 16-25, 24-26) l’OK Merkur Maribor a domicilio dopo un match praticamente dominato, a eccezione dell’ultimo set dove è servito rimboccarsi le maniche per arginare l’offensiva degli sloveni, anche grazie alle straordinarie individualità presenti in rosa. Un nome su tutti: Robertlandy Simon.

Bisognava ripartire subito forte dopo la sconfitta nella finale del Mondiale per Club, contro i padroni di casa del Sada Cruzeiro di appena tre giorni fa. Nonostante le 12 ore di volo e il rientro in Italia fugace prima di ripartire per Maribor, Blengini manda in campo il 6+1 migliore a disposizione con Yant e Lucarelli in banda, Simon e Anzani al centro e Garcia opposto a De Cecco, Balaso il libero. Ancora ai box Juantorena, rimasto in Italia, e Zaytsev da gestire col contagocce, non ancora al 100%.

Il copione dell’intero incontro è abbastanza scontato. Civitanova conduce quasi col pilota automatico pur non potendo contare su cospicuo contributo in zona punti dell’opposto, dato che Gabi Garcia ha terminato il match con ‘soli’ 10 punti all’attivo. Un problema? Non per i Campioni d’Italia che mandano in doppia cifra praticamente tutti grazie alla - solita - pregevole regia di Luciano De Cecco. La connessione migliore è recisamente quella con Robertlandy Simon. Il centralone cubano, MVP della sfida, è autore di una gara meravigliosa: 20 punti, 8 muri e 4 ace e l’89% in attacco. Numeri paurosi del 34enne, che si toglie un’altra bella soddisfazione dopo essere stato nominato miglior centrale del Mondiale per Club appena tre giorni fa. Tra i padroni di casa da segnalare l’ottima prova dell’opposto Ahmed Ikhbayri con 16 punti e il 60% in attacco.

L’ultimo parziale è quello più combattuto: il Maribor resta incollato al sestetto di Blengini annullando anche due match-point, portandosi sul 24-24. La tensione, però, nel finale si fa sentire: un errore in battuta e un attacco facile-facile per il muro della Lube condanno i padroni di casa al 3-0. I marchigiani rispondono così ai Campioni d’Europa dello Zaska, vincenti nel pomeriggio per 3-1 contro il Lokomotiv Novosibirsk, coinquilini in vetta al Pool C a 6 punti.

Il tabellino

OK Merkur Maribor - Cucine Lube Civitanova 0-3 (18-25, 16-25, 24-26)

Maribor : Cafuta, Herman (L) ne, Adzovic S., Kovacevic 1, Pavlovic 3, Bracko 3, Kosenina (L), Donik 7, Adzovic A. n.e., Planinsic, Krzic 5, Ikhbayri 16, Kovacic n.e., Gergye 6. All. Skorc.

: Cafuta, Herman (L) ne, Adzovic S., Kovacevic 1, Pavlovic 3, Bracko 3, Kosenina (L), Donik 7, Adzovic A. n.e., Planinsic, Krzic 5, Ikhbayri 16, Kovacic n.e., Gergye 6. All. Skorc. Civitanova: Gabi Garcia 10, Kovar 1, Sottile n.e., Marchisio (L) , Jeroncic n.e, Balaso (L) , Lucarelli 9, Zaytsev n.e, Diamantini n.e, Simon 20, De Cecco 1, Anzani 10, Yant Herrera 10. All. Blengini.

