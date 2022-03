Una, almeno nella stagione 2021-22, quella tra. Le formazioni allenate, rispettivamente, da Nikola Grbic e Angelo Lorenzetti si ritrovano infatti opposte anche nelle, con la gara d'andata in programma2022, dalle, e visibile con diretta TV sue in LIVE-Streaming su. Si tratta delstagionale trae gialloblù, con l'Itas capace di vincere la semifinale di Supercoppa Italiana (3-0) e il ritorno di stagione regolare di Superlega (3-2) mentre Perugia, oltre a imporsi con un doppio 3-0 nella Pool E della fase a gironi di Champions, ha vinto anche la Coppa Italia proprio contro i rivali stagionali. Potremmo quasi definire questa sfida come la "Classica" della pallavolo italiana ed europea dell'anno.