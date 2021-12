Nonostante i mille imprevisti accaduti nel Palais des Victoires di Cannes, laincamera un altromaschile, regolando con autorità le resistenze dell'. Dopo il netto successo sull'Itas Trentino , la squadra di coachfa tantissimo turnover - anche a causa di assenze forzate, tra cui quella di Kamil Ricy, out per posività al Covid dopo la sfida di Superlega con la Gas Sales Bluenergy Piacenza - ma non sconti a una squadra in evidente crisi d'identità. Nonostante il, la squadra di coach Dileo - che ha perso anche lo schiacciatore tedesco, andato a sostituire il fuggitivo Douglas in maglia Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - non riesce quasi mai a impensierire la corazzata ospite. Nel, l'unico realmente combattuto, il club francese avrebbe la possibilità di allungare la sfida, ma dai nove metri sbaglia tutto ciò che umanamente si può sbagliare e in attacco spara fuori anche con muro a uno, vanificando così l'unica occasione utile per dare un senso a questa partita. Perugia si gode invece la buona prova di, il quale sembrava non dover giocare per un problema muscolare riscontrato durante il riscaldamento, e il solito, spaziale,in regia. Il palleggiatore della Nazionale gioca solo due set, lasciando la scena anel 3° periodo: il suo vice non lo fa certo rimpiangere, dando spettacolo coi tocchi di seconda e armando al meglio anche le mani dei centrali. La Sir Sicoma Monini conferma di essere(ace) e sempre. Oltre a ciò, può beneficiare anche del futuro azzurro nel ruolo di libero:sostituisce al meglio Max Colaci e conferma di essere un autentico talento nel ruolo.