Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League - Lavia insuperabile in difesa, poi ci pensa Michieletto

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (M) - Daniele Lavia dà spettacolo nella sfida tra Itas Trentino e Fenerbahce HDI Istanbul. Con due super-difese salva tutto e concede a Riccardo Sbertoli di aprire per la diagonale di Alessandro Michieletto: quest'ultimo non tradisce e trova il punto, ma va subito a ringraziare Lavia per le immense difese!

00:00:33, 22 minuti fa