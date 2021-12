Premium Pallavolo Cannes Dragons - Sir Sicoma Monini Perugia 19:19-21:29 Live

2° set, 7-7: Cveticanin molto bene

Al centro il Cannes sta trovando buone soluzioni, anche perché l'attenzione del muro di Perugia è un po' scemata. Primo errore di Ter Horst dopo un'eternità di gioco.

2° set, 3-0: blackout Anderson

Lo statunitense comincia a faticare non poco in attacco, anche se Giannelli lo cerca molto perché sa di avere in mano questa partita. Ter Horst invece sempre perfetto.

1° set, 15-25: ace di Dardzans, è 1-0 Perugia!

Coach Grbic cambia molto, dando spazio ad altre seconde linee, e viene prontamente ripagato. La Sir Sicoma Monini ha letteralmente surclassato gli avversari dai nove metri, infilando ben 6 ace.

1° set, 13-22: Cannes aggrappato a Nelli

L'opposto italiano sembra essere uno dei pochi giocatori di casa a poter mettere in difficoltà la ricezione della Sir Sicoma Monini. Perugia manda out due 1° tempi: insolito per una squadra che ha ottimi centrali.

1° set, 10-19: che Plotnytskyi!

L'opposto tira sempre a tutto braccio e fortissimo, che sia in diagonale o in parallela. Ricezione del Cannes in crisi totale, ma contro questa Perugia 2.0 sembra esserci davvero poco da fare.

Simone Giannelli di seconda è sempre uno spettacolo

1° set, 8-14: Ter Horst in palla

Se Anderson ha approcciato benissimo, anche il vice-Leon ha cominciato con la giusta intensità questa sfida. Perugia lavora molto bene a muro, anche perché il palleggio del Cannes è davvero troppo prevedibile e scontato.

1° set, 5-10: Perugia scappa via

Pochissima comunicazione e tanti errori nella squadra padrona di casa, con la Sir Sicoma Monini che prova subito la fuga lavorando anche bene a muro in triplicazione.

1° set, 3-5: Sossenheimer unica arma del Cannes finora

Lo schiacciatore tedesco sembra l'unico giocatore di casa in palla, anche dai nove metri. Giannelli invece comincia a giocare al centro con la coppia Ricci-Russo.

1° set, 0-3: subito Anderson-show!

Due ace consecutivi per la banda statunitense, che oggi è leader insieme a Giannelli perché Leon parte dalla panchina.

Il 6+1 scelto invece da Nikola Grbic: Ter Horst, Ricci, Anderson, Plotnytskyi, Russo, Giannelli e Piccinelli (libero).

Il 6+1 scelto da coach Dileo: Tschupp, Sossenheimer, Cveticanin, Koncilja, Klyamar, Nelli e Demiryurek (libero).

LIVE-Blogging di As Cannes Dragons-Sir Sicoma Monini Perugia. 2° turno di CEV Champions League maschile, con la squadra di coach Grbic che vuole dare continuità allo Amiche e amici di Eurosport, appassionati del grande volley, ben ritrovati da parte di Marco Arcari per ildi. 2° turno di CEV Champions League maschile, con la squadra di coach Grbic che vuole dare continuità allo stupendo 3-0 rifilato all'Itas Trentino nella partita d'esordio.

