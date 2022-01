Premium Pallavolo Fenerbahçe HDI - Sir Sicoma Monini Perugia 16:50-19:00 Live

3° set, 15-18: Travica si diverte coi 1° tempi

Il palleggiatore bianconero lavora molto bene nel gioco veloce con Mengozzi, servendolo anche con ricezione tutt'altro che ++. Adesso non c'è bisogno di affidarsi sempre e solo a Leon, perché tutti gli schiacciatori stanno facendo side-out alla perfezione.

3° set, 11-14: Ter Horst, che impatto!

Molto bene da centrale "adattato" l'espertissimo schiacciatore. Perugia prova la mini-fuga, continunando a tenere molto bene in ricezione e ritrovando un bel lavoro a muro.

3° set, 7-8: Perugia sontuosa, nonostante le assenze

Prova di carattere e di orgoglio per la Sir Sicoma Monini, che trova ottime risposte da tutti i suoi giocatori. Travica palleggiatore ancora sublime, un lusso averlo come 2° di Giannelli.

3° set, 4-4: sempre Leon

Terminale offensivo di riferimento e quasi unico per Perugia, anche perché sta viaggiando col 70% in attacco e ha già realizzato 20 punti. Hidalgo stabilmente nel 6+1 del Fenerbahce al posto di Izzet.

2° set, 25-27: Rychlicki in cattedra

6 punti nel 2° set e le due giocate decisive: prima la bomba in diagonale da posto 4, poi il muro a uno su Hidalgo che firma il 2-0 della Sir Sicoma Monini.

2° set, 19-21: che muro di Ter Horst

Il centrale "adattato" opziona benissimo sul 1° tempo del Fenerbahce e stampa un muro-punto fondamentale, su cui la panchina di casa deve ricorrere al timeout.

2° set, 16-17: ci pensa Leon!

Due ace consecutivi del polacco, che fa saltare la ricezione del libero turco Mert e riapre completamente un set che sembrava un po' compromesso. Che fenomeno Wilfredo, che fenomeno!

2° set, 15-13: dentro Ter Horst come centrale

Il Fenerbahce sta facendo la differenza dai nove metri, forzando moltissimo. Adesso Perugia può pagare un po' lo scotto di dover ridisegnare equilibri tattici non semplici da trovare. Leon sempre ricercatissimo in ricezione.

2° set, 11-10: problema fisico per Russo

Piove sul bagnato per la Sir Sicoma Monini, che deve fare i conti anche col problema muscolare alla gamba sinistra per il suo centrale. Toy sempre più inarrestabile, sia in diagonale che nei colpi misurati in pallonetto.

2° set, 7-6: Toy devastante dai nove metri

Due ace in rapida successione per l'opposto del Fenerbahce, con un turno in battuta che genera un break di 4-0. Kaya continua a spingere nel 1° tempo, anche perché i suoi centrali non lo tradiscono mai.

2° set, 3-3: Travica diversifica bene

Il palleggiatore dei Block Devils gestisce molto bene i suoi compagni in attacco, con aperture perfette in posto 2 e 4 oltre al solito gioco veloce con la coppia Mengozzi-Russo.

1° set, 24-26: l'1-0 lo firma Anderson!!

Bomba dai nove metri per lo statunitense, che fa saltare la ricezione in posto 5 del Fenerbahce e firma il set. Perugia avanti nonostante il 63% in attacco dei padroni di casa e una ricezione altalenante, ma comunque al 63% di positività. Leon miglior marcatore, già a quota 9 punti.

1° set, 24-24: Leon trascinatore

Travica si affida spesso e volentieri al suo fenomeno, ma la Sir deve fare i conti con una ricezione che è ritornata a saltare un po' troppo.

1° set, 19-18: si rifà sotto Perugia

Break di 0-3, con Leon assoluto protagonista e coach Castellani costretto a chiamare timeout. Adesso la correlazione muro-difesa della Sir Sicoma Monini sembra sensibilmente migliorata.

1° set, 19-15: salta la ricezione della Sir

Plotnytskyi soffre molto nelle insolite vesti di libero, ma è tutta Perugia a risultare un po' troppo ferma sulle gambe, specie su pallonetti che potrebbero essere tranquillamente coperti con un po' più di attenzione.

1° set, 16-13: break turco

Sorpasso del Fenerbahce, che lavora molto bene in difesa e nelle coperture e scappa via, soprattutto grazie alla coppia Louati-Toy con l'opposto che ha già realizzato 6 punti.

1° set, 11-11: aumentano gli errori

I padroni di casa devono ovviamente forzare tanto dai nove metri, ma hanno già sbagliato 4 battute. Perugia molto più convincente al servizio, anche se per ora la squadra di Grbic non riesce a invadere bene a muro.

1° set, 7-7: il Fenerbahce sfrutta i 1° tempi

Kaya gioca sempre veloce al centro, anche perché la ricezione dei compagni tiene molto bene sulle bordate dai nove metri degli ospiti. Unver sugli scudi mentre Toy comincia a carburare.

1° set, 2-3: subito Leon!

Le assenze sono pesanti e allora Travica si "rifugia" quasi sempre in 1° tempi e posto 4 dal fenomeno polacco, il quale non delude praticamente mai.

Il 6+1 scelto invece da coach Grbic: Mengozzi, Rychlicki, Leon, Anderson, Travica, Russo e Plotnytskyi (libero).

Il 6+1 del Fenerbahce: Unver, Toy, Tumer, Sikar, Kaya, Louati e Mert (libero).

LIVE-Blogging di Fenerbahce HDI Istanbul-Sir Sicoma Monini Perugia, 3° turno della Pool E di CEV Champions League maschile. Davvero tante le assenze per gli ospiti, coi Block Devils costretti a rinunciare a ben 4 giocatori: sono out infatti Max Colaci (libero), Alessandro Piccinelli (libero), Fabio Ricci (centrale) e Sebastian Solé (centrale). Amiche e amici, appassionati del grande volley, ben ritrovati da parte di Marco Arcari per ildi, 3° turno delladi CEV Champions League maschile. Davveroper gli ospiti, coicostretti a rinunciare a ben: sono out infatti Max Colaci (libero), Alessandro Piccinelli (libero), Fabio Ricci (centrale) e Sebastian Solé (centrale). Simone Giannelli è invece in gruppo, ma non si allena da oltre dieci giorni dopo il periodo d'isolamento.

