Premium Pallavolo Merkur Maribor - Cucine Lube Civitanova 18:50-21:00 Live

3° SET, 11-13: IL MARIBOR TROVA CONTINUITÀ A MURO

Prova la rimonta la formazione di casa, cercando di sistemare la fase di muro completamente assente nei primi due parziali.

3° SET, 2-5: DUE ACE DI FILA PER SIMON

Inizio di parziale devastante per Simon Robertlandy: due battute vincenti e Maribor subito sotto.

2° SET, 16-25: LUBE SPIETATA

Cafuta manda fuori il servizio e ‘regala’ il secondo parziale agli italiani. La connessione tra De Cecco e Simon sta mandando letteralmente al tappeto il Maribor. Ottimo anche il lavoro delle bande in attacco con Lucarelli e Yant (che ha zoppicato in ricezione).

2° SET, 14-21: 11 PUNTI PER SIMON

Impressionante. Una ‘sette’ pazzesca in collaborazione con De Cecco e poi il muro-punto. Il 13 della Lube oggi è insuperabile.

2° SET, 8-13: LUCARELLI E SIMON ON FIRE

Una pipe splendida del laterale brasiliano e un primo tempo del centrale cubano mettono le ali a Civitanova, che si gode le performance stellare di questi due fenomeni del volley.

2° SET, 3-5: OTTIMO AVVIO PER YANT

Tre punti in fila del laterale di Civitanova che porta avanti i suoi dopo un buon inizio di set per il Maribor, inizialmente in vantaggio per 3-2.

Che difese della Lube Civitanova! Poi ci pensa Yant Herrera

1° SET, 18-25: LUBE AVANTI SENZA STRESS

Piccolo parziale di 4 punti nel finale di frazione per i padroni di casa, ma la Lube non fatica a chiudere i conti forte di 9 palle per il set. Lucarelli mette il sigillo finale (il 5° nel primo gioco) confermandosi tra i più in palla tra gli uomini di Blengini con Simon, autore di 6 punti.

1° SET, 11-18: CIVITANOVA SCAPPA

Ancora un muro per Civitanova! De Cecco sbarra la strada a Gergye e firma il +7 ai marchigiani.

1° SET, 6-13: LUBE SUL VELLUTO

Lucarelli vola nei 3 metri con una diagonale stretta imprendibile. Gli italiani si divertono, la dimostrazione è il primo punto del laterale brasiliano.

1° SET, 1-4: ASSOLO DI SIMON





La Cucine Lube Civitanova torna in campo, nella massima competizione europea, a poche ore di distanza dal lungo viaggio (oltre 12 ore) di ritorno dal Brasile, teatro Maribor è caduto per 3-0 sotto i colpi dei campioni d’Europa in carica dello Zaksa, al momento in testa del Pool C a pari punti proprio con gli italiani. Avvio da sogno per il centrale cubano, che griffa tutti i punti della Lube nelle prime battute del match a fronte dell’errore al servizio degli sloveni.Latorna in campo, nella massima competizione europea, a poche ore di distanza dal lungo viaggio (oltre 12 ore) di ritorno dal Brasile, teatro della sconfitta contro il Sada Cruzeiro nella finale del Mondiale per Club. All’esordio europeo, invece, ilè caduto per 3-0 sotto i colpi dei campioni d’Europa in carica dello Zaksa, al momento in testa del Pool C a pari punti proprio con gli italiani.

Il 6+1 invece schierato da Blengini: De Cecco al palleggio con Gabi Garcia opposto, Simon-Anzani al centro, Yant e Lucarelli in banda e Balaso libero.

Il 6+1 scelto dal Maribor: Planinsic al palleggio con Ikhbayri opposto, Krzic-Pavlovic al centro, Donik e Gergye in banda e Kosenina libero. Coach Sebastijan Skorc.

LIVE-Blogging di OK Merkur Maribor-Cucine Lube Civitanova, 2° turno della Pool C di CEV Champions League maschile. La squadra di Chicco Blengini vuole bissare il Amiche e amici appassionati del grande volley, ben ritrovati da Francesco Balducci aldi, 2° turno delladi CEV Champions League maschile. La squadra di Chicco Blengini vuole bissare il 3-0 ottenuto all'esordio contro il Lokomotiv Novosibirsk e restare appaiata allo ZAKSA in testa al girone.

