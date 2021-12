Premium Pallavolo Sir Sicoma Monini Perugia - Itas Trentino 20:20-22:30 Live

1° set, 25-21: il set lo chiude Ricci

Ad

Due muri consecutivi devastanti per il centrale di Perugia, poco imbeccato in attacco ma perfetto a rete. La differenza sta soprattutto nel fondamentale dai nove metri: Perugia molto più incisiva, anche se il computo delle ricezioni positive dice 8-15 a favore dell'Itas. Fondamentale anche la pipe, giocata con sistematicità, da Giannelli.

CEV Champions League Civitanova, Perugia e Trento in diretta TV e LIVE-streaming 29/11/2021 A 12:01

1° set, 19-18: ecco Michieletto!!

Il fenomeno azzurro batte colpi importanti, ma sono i servizi tattici di Lisinac a riaprire il set. Sfida bellissima, caratterizzata anche dal grande lavoro dei liberi finora. Perugia benissimo con la pipe, Sbertoli in sicurezza coi centrali.

1° set, 18-15: ace di Kaziyski

Trentino prova a rientrare, ma il solco scavato dai padroni di casa - con la battuta - è comunque importante. Anderson finora uno dei migliori in campo: abile anche a correggere un timing sbagliato durante una pipe.

Non va il 1° tempo? Nessun problema per lo show di De Cecco

1° set, 16-11: Sir Sicoma Monini in controllo

Adesso soffre la ricezione dell'Itas e Sbertoli non può più affidarsi al gioco veloce. La squadra di Lorenzetti soffre in banda, mentre quella di Grbic si diverte molto e gioca benissimo.

1° set, 13-10: arriva anche Leon!

Il fenomeno naturalizzato polacco bombarda dai nove metri e fa "saltare" Kaziyski in ricezione. Break Perugia e Lorenzetti chiama prontamente timeout.

1° set, 10-8: Perugia forza dai nove metri

Decisamente più efficace in battuta la Sir Sicoma Monini, mentre l'Itas si affida moltissimo ai primi tempi di Lisinac. Giannelli-Sbertoli duello spaziale!

1° set, 5-6: Itas bene a muro

Giannelli prova a sfruttare il fatto che Sbertoli sia il primo di rete, ma il palleggiatore avversario - insieme a Podrascanin - fa male nel fondamentale a rete. Gli ospiti forzano dai nove metri ma hanno già 3 errori su 6 tentativi.

1° set, 2-3: subito Sbertoli per i centrali

Il palleggiatore dell'Itas apre la sfida col 1° tempo per Lisinac e poi tenta di affinare l'intesa con Lavia. Trentino ancora col modulo a 3 schiacciatori e senza opposto di ruolo.

Questo invece il 6+1 con cui comincerà l'Itas: Lavia, Podrascanin, Michieletto, Kaziyski, Lisinac, Sbertoli e Zenger (libero).

Ecco il 6+1 scelto da Perugia: Rychlicki, Ricci, Leon, Anderson, Solé, Giannelli e Colaci (libero).

Amiche e amici di Eurosport, appassionati del grande volley, benvenuti da parte di Marco Arcari al LIVE-Blogging di Sir Sicoma Monini Perugia-Itas Trentino, 1ª giornata della Pool E di CEV Champions League maschile. Derby italiano costellato di ex, a partire da Simone Giannelli (passato in estate da Trentino a Perugia) e Marko Podrascanin, il quale ritrova proprio oggi il campo. L'Itas non ha mai perso all'esordio in Champions (10 vittorie su 10 sfide) e ha un conto aperto con Nikola Grbic. Il tecnico serbo è stato infatti l'allenatore dello ZAKSA che ha spento i sogni di gloria gialloblù nella finale europea dello scorso anno.

Highlights: Civitanova-Lokomotiv Novosibirsk 3-0

SuperLega Modena impone il 1° stop a Perugia, ok Lube e Itas 25/11/2021 A 11:51