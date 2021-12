Premium Pallavolo Itas Trentino - Fenerbahçe HDI 20:20-22:30 Live

1° set, 25-21: è 1-0 Itas!!

Lavia e Michieletto assoluti protagonisti in questo 1° set. Ottimo approccio dell'Itas, anche se questo Fenerbahce venderà cara la pelle in una sfida che è già fondamentale per la classifica della Pool E.

1° set, 21-18: muro dolomitico di Trento

Ecco il muro dell'Itas, con Lavia ancora protagonista e Michieletto inarrestabile in attacco. Il Fenerbahce ci prova, ma non può opporre difese allo strapotere atletico del giovane fenomeno azzurro.

1° set, 18-15: Michieletto in cattedra

Lo schiacciatore dell'Itas dà spettacolo con colpi ad altezze siderali e di una potenza impressionante. Lavia perfetto in difesa, davvero un gatto su qualsiasi pallone.

Alzata staccata e muro a 3? Nessun problema per Michieletto

1° set, 13-13: Fenerbahce sempre a contatto

Il club turco sbaglia tanto in battuta, ma perché forza moltissimo (già 3 ace). La ricezione dell'Itas deve ovviamente salire di colpi, perché non può concedere così tanto agli avversari.

1° set, 10-8: sempre Lavia!

Lo schiacciatore lavora bene in difesa e sulle mani scomposte del muro ospite. Michieletto spaziale anche ad alzare, ma l'Itas deve limitare gli errori dai nove metri: già 4 battute sbagliate per i gialloblù.

1° set, 5-5: difficoltà in ricezione per l'Itas

La squadra di coach Lorenzetti soffre un po' in ricezione, anche se Lavia continua a risultare perfetto in attacco. Fenerbahce che prova il gioco veloce, oltre alle solite sbracciate di Hidalgo.

1° set, 3-1: Trento subito da battaglia

L'Itas forza dai nove metri e lavora benissimo a muro. Lavia e Michieletto subito perfetti con palla staccata e alta, benissimo anche Sbertoli in palleggio.

Il 6+1 con cui risponde coach Lorenzetti: Kaziyski, Lisinac, Lavia, Sbertoli, Podrascanin, Michieletto e Zenger (libero).

Il 6+1 del Fenerbahce: Tumer, Louati , Kaya, Toy, Hidalgo Oliva, Sikar e Yesilbudak (libero).

LIVE-Blogging di Itas Trentino-Fenerbahce HDI Istanbul, 2° turno della Pool E di CEV Champions League maschile. La squadra allenata da Angelo Lorenzetti vuole prontamente riscattarsi in classifica, dopo lo Amiche e amici di Eurosport, appassionati del grande volley, ben ritrovati da parte di Marco Arcari per ildi, 2° turno della Pool E dimaschile. La squadra allenata da Angelo Lorenzetti vuole prontamente riscattarsi in classifica, dopo lo 0-3 incassato contro Perugia all'esordio.

