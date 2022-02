Premium Pallavolo Itas Trentino - Sir Sicoma Monini Perugia 19:20-21:30 Live

1° set, 18-25: Perugia in controllo dopo questo set

Partenza super per la Sir Sicoma Monini, complici anche le pesantissime assenze al centro dei padroni di casa. 8 punti e 70% in attacco per Leon, 4 per Michieletto. Giannelli ha giocato soltanto un 1° tempo: dato incredibile, ma non insolito per il palleggiatore azzurro.

1° set, 16-21: ecco Pinali!

Due ace consecutivi a velocità supersonica, si è sbloccato anche Giulio. Ora l'Itas ha però cambiato volto e speriamo che il set successivo possa essere molto più combattuto di questo.

1° set, 13-20: Leon formidabile

Lo schiacciatore cubano-polacco fa semplicemente un altro sport, variando anche bene al servizio e coi pallonetti di puro talento da posto 4.

Michieletto domina a rete: tre muri-punto di fila!

1° set, 10-18: quanto sta mancando Pinali

L'opposto, oggi titolare dopo tanta panchina in stagione, sbaglia colpi che solitamente realizzerebbe a occhi chiusi. Tutto facile per la Sir Sicoma Monini, che ormai ha entrambe le mani su questo 1° set.

1° set, 8-16: Michieletto non basta

Il fenomeno azzurro prova a tenere a galla l'attacco di casa con grandi colpi tra diagonale e parallela, ma da solo non può bastare per impensierire la corazzata Perugia.

1° set, 6-12: Trento male dai nove metri

I giallobù non trovano continuità nei turni al servizio, sbagliando anche salto-flot decisamente comode e create per far saltare la ricezione di Leon.

Spaziale Wilfredo Leon: 3 ace di fila contro l'Itas!

1° set, 4-9: Perugia incredibile a muro

La squadra di coach Grbic è letteralmente perfetta nel fondamentale a rete e la correlazione muro-difesa obbliga Trento a giocare rally lunghissimi senza avere la minima possibilità di vincerli.

1° set, 3-6: serie di errori al servizio

Entrambe le squadre sbagliano davvero troppo dai nove metri in questo momento della sfida. Sbertoli gioca subito veloce al centro appena la ricezione dei suoi compagni.

1° set, 0-4: subito Leon

Wilfredo attacca subito forte da posto 4 e trova due mani-fuori di fila per il break della Sir Sicoma Monini. La ricezione sarà chiave di questa sfida. Coach Lorenzetti deve ricorrere già al 1° timeout, ovviamente per spezzare il ritmo avversario e dare respiro ai suoi pallavolisti.

Il 6+1 con cui rispondono i Block Devils: Rychlicki, Leon, Solé, Mengozzi, Anderson, Giannelli e Piccinelli (libero).

Il 6+1 di coach Lorenzetti, complici le pesantissime assenze dei gialloblù: D'Heer, Michieletto, Pinali, Sbertoli, Lavia, Cavuto e Zenger (libero).

Amiche e amici, appassionati del grande volley, ben ritrovati da parte di Marco Arcari per il LIVE-Blogging di Itas Trentino-Sir Sicoma Monini Perugia, 5° turno della Pool E di CEV Champions League maschile 2021-22. All'andata i Block Devils si sono imposti con un netto 3-0, trascinati da un debordante Wilfredo Leon; oggi però l'Itas vuole centrare i punti fondamentali per tenere vivo il sogno di qualificazione ai quarti di finale.

