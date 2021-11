Dopo gli esordi per i club femminili, con ledi Conegliano Novara e l' impresa sfiorata da Monza sul campo del VakifBank Istanbul, è il momento dellamaschile. La 1ª giornata della massima competizione europea per club ci mette subito di fronte al primo, squadre inserite nella Pool D, mentre lase la vedrà col Lokomotiv Novosibirsk. La squadra di Gianlorenzo Blengini punta al bersaglio grosso, aspettando il rientro dello Zar Ivan Zaytsev per tentare di ritornare sul trono europeo a distanza di tre anni dall'ultima affermazione. Lasi affiderà invece alla coppia formata daper scardinare qualsiasi resistenza avversaria e arrivare il più lontano possibile, anche se nella Pool E dovrà subito vedersela contro un altro top-team, ovverosia l'Itas Trentino. La squadra allenata da, che ha proposto uno schema a 3 schiacciatori e senza opposto di ruolo trovando risposte decisamente confortanti, sarà guidata daglidel volley azzurro: Alessandro Michieletto , Daniele Lavia e Riccardo Sbertoli sono infatti pronti a prendersi anche l'Europa per club, dopo quella per Nazionali . Insieme a loro, il duo serbo Lisinac-Podrascanin e l' eterno Matey Kaziyski . Enorme equilibrio e tante incognite, ma soprattutto una certezza: l'Italia vuole continuare a essere protagonista nel volley europeo anche coi suoi club; Civitanova, Perugia e Trento sono corazzate pronte a dare battaglia e regalare spettacolo.