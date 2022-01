Dopo l'en-plein in campo femminile, coi successi di Monza Novara e il 3-0 a tavolino per Conegliano , ritorna lo spettacolo della2021-22 maschile. Ad aprire il turno europeo ci penseranno, mercoledì 25 gennaio. I gialloblù disono chiamati a espugnare il Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul, taraflex del, se vogliono rimanere in corsa per la qualificazione come potenziale, stante lo 0-3 rimediato nel derby con Perugia al 1° turno della fase a gironi. La Lube divuole invece mantenere la propria imbattibilità, dopo il grande successo contro i campioni d'Europa in carica dello ZAKSA ( vittoria al tie-break 15-12 ), per farlo dovrà regolare l'davanti al pubblico amico dell'Eurosole Forum. Infine, giovedì 26 gennaio toccherà alla, autentica corazzata della Pool E. La squadra allenata da Nikola Grbic ospiterà al Pala Barton unin totale crisi d'identità, come testimoniato dal netto 3-0 (triplo 25-13) con cui l'Itas l'ha sconfitto nella giornata precedente. Tutto lo spettacolo della, femminile e maschile, è in ESCLUSIVA su Discovery+