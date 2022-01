Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League - Meraviglioso colpo no-look in parallela per Michieletto

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (M) - Alessandro Michieletto col no-look in parallela! Il giovanissimo fenomeno azzurro dà spettacolo nel 3-0 inflitto dalla sua Itas Trentino all'AS Cannes Dragons. 11 punti e questo colpo "senza guardare": una giocata meravigliosa, anche per la splendida apertura in posto 4 di Riccardo Sbertoli.

00:00:26, 6 minuti fa