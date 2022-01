Fenomenalee meravigliosa! Lo schiacciatore azzurro è debordante nelrifilato dai gialloblù al, per una vittoria di capitale importanza verso la qualificazione ai quarti di finale. Con questo successo, la squadra di coach Lorenzetti sale infatti ae si giocherà il primato nel "derby" contro la vincente 3-0 a tavolino su Cannes - in programma tra due settimane. Michieletto chiude la partita contro il club turco con un: 15 punti (4 muri), 67% in attacco, 44% di eccellenza in ricezione (78% di positiva), oltre a firmare le giocate fondamentali nel propiziare i break decisivi per vincere ognuno dei tre set. Grande prova anche per, chiamato a sostituire l'assente, e capace di mettere insieme 9 punti (3 muri) con l'86% nei 1° tempi. Infine, solita consistente regia per. Nonostante sia oggi privo della sua scelta tattica preferita - il 1° tempo con la coppia Lisinac-Podrascanin - l'ex palleggiatore di Milano si conferma, ancora una volta,di una squadra che gioca una, fatta di giocate collettive e grande senso di sacrificio da parte di tutto il 6+1 impegnato sul taraflex.