Sir Sicoma Monini Perugia legittima ancor più il proprio ruolo di corazzata in questa CEV Champions League, superando 3-0 il Fenerbahce HDI Istanbul e incamerando la sesta vittoria in altrettante sfide della Pool E. La squadra allenata da Nikola Grbic è l'unica capace di accedere alla fase a eliminazione diretta con un 18-0 di quoziente set, non avendo perso neppure un parziale in sei partite. Contro il club turco, l'ex palleggiatore serbo parte col 6+1 quasi titolare, salvo poi dare spazio alla propria panchina nel momento in cui Matthew Anderson e Wilfredo Leon firmano l'1-0 con la solita, impressionante, facilità. Il Fenerbahce prova a salvare quantomeno l'orgoglio in una Champions conclusa con 5 punti e due soli successi, per quanto la Pool E fosse complicatissima e la coppia Perugia-Trentino sia sembrata decisamente più attrezzata per affrontarla. Dopo il successo che qualifica anche l'Itas Trentino ai quarti di finale , lalegittima ancor più il proprio ruolo diin questa CEV Champions League, superandoe incamerando lain altrettante sfide della Pool E. La squadra allenata daè l'unica capace di accedere alla fase a eliminazione diretta con undi, non avendo perso neppure un parziale in sei partite. Contro il club turco, l'ex palleggiatore serbo parte col 6+1 quasi titolare, salvo poi dare spazio alla propria panchina nel momento in cuifirmano l'1-0 con la solita, impressionante, facilità. Il Fenerbahce prova a salvare quantomeno l'orgoglio in una Champions conclusa con, per quanto la Pool E fosse complicatissima e la coppia Perugia-Trentino sia sembrata decisamente più attrezzata per affrontarla.

Meraviglia di Simone Giannelli! Alzata a una mano per Ter Horst

Perfino in una partita in cui Perugia non ha nulla da chiedere, emerge tutta la mentalità vincente di un gruppo che vuole dominare a 360° questa annata sportiva, avendo tutte le carte in regola per farlo. La possibilità di schierare Dragan Travica quale backup di Simone Giannelli rimane poi un lusso che tutti gli altri club europei possono sognare e anche oggi il "Drago" offre una dimostrazione dei motivi. Oltre alla solita lucida regia, l'alzatore classe 1986 mette a referto anche 4 muri-punto (sui 13 di squadra) e conferma l'ottimo feeling coi centrali, opzione che Giannelli sta ancora cercando di affinare al meglio. Al resto ci pensano le bordate del già citato Anderson e Oleh Plotnytskyi. Lo schiacciatore-opposto ucraino conferma indirettamente la qualità e profondità di un roster costruito per arrivare fino in fondo a questa Champions e capace di vincere partite in cui Leon si ferma a 5 punti (col 45% in attacco). Una di quelle rarità che si verificano ogni due, tre anni. Le avversarie della Sir sono debitamente avvisate. Per alzare il trofeo si dovrà battere Perugia e l'impresa, a oggi, pare molto ardua.

Il tabellino

Sir Sicoma Monini Perugia - Fenerbahce HDI Istanbul 3-0 (25-17; 25-21; 25-17)

Perugia : Anderson 13, Ricci n.e., Dardzans, Travica 4, Ter Horst 2, Giannelli, Rychlicki 4, Leon 5, Piccinelli (L), Solé 10, Russo n.e., Colaci (L) n.e., Plotnytskyi 8, Mengozzi 6. All . Grbic.

: Anderson 13, Ricci n.e., Dardzans, Travica 4, Ter Horst 2, Giannelli, Rychlicki 4, Leon 5, Piccinelli (L), Solé 10, Russo n.e., Colaci (L) n.e., Plotnytskyi 8, Mengozzi 6. . Grbic. Istanbul: Gurbuz 8, Louati 10, Yesilbudak (L), Mousavi 5, Tumer 4, Unver n.e., Mert (L), Batur n.e., Hidalgo Oliva 8, Sikar n.e., Toy n.e., Kaya n.e., Marouflarkani, Stanicki n.e. All. Castellani.

