La 2ª giornata della CEV Champions League maschile è ormai in archivio, ma ha confermato che, anche quest'anno, i club italiani sono assoluti protagonisti e solamente un sorteggio infame potrebbe impedire un en-plein in termini di qualificazione ai quarti di finale. In rigoroso ordine cronologico, la Cucine Lube Civitanova ha surclassato 3-0 l'OK Merkur Maribor grazie ai 20 punti - in cui ci sono anche 9 muri-punto e 4 ace - di un debordante Robertlandy Simon, oltre alla solita, sublime, regia di Luciano De Cecco. La Sir Sicoma Monini Perugia ha invece superato agilmente l'As Cannes Dragons, con un 3-0 che non ammette diritti di replica nonostante i Block Devils abbiano schierato molte delle seconde linee, lasciando un turno di riposo soprattutto a Wilfredo Léon e Sebastian Solé. Infine, l'Itas Trentino ha centrato il primo successo europeo, dopo il 3° posto conquistato al Mondiale per Club, regolando 3-0 il Fenerbahce HDI Istanbul grazie ai 19 punti di un Daniele Lavia devastante, specie a muro (6), ed eclettico come pochi altri giocatori nel panorama mondiale. Andiamo allora a scoprire insieme, nel dettaglio, le indicazioni forniteci da questo 2° turno europeo.

Meraviglia di Simone Giannelli! Alzata a una mano per Ter Horst

Fattore Simon: come ti cambio Civitanova

una delle pochissime batoste incassate negli ultimi anni - ovverosia lo coppia di centrali: Simon ha letteralmente dominato la partita, risultando MVP grazie a 20 punti (9 muri), ma anche Simone Anzani è tornato sui suoi soliti standard di rendimento, dopo essere mancato molto nella sfida contro il Cruzeiro. L'impressione è che, per battere lo ZAKSA nel doppio big-match della Pool C, servirà però un ulteriore salto di qualità, oltre al reintegro completo di Ivan Zaytsev. Lo Zar sta proseguendo nel suo recupero del ritmo partita, ma è chiaro che a questa Lube servano - eccome - i suoi colpi. Per una squadra che non può infatti contare sul suo opposto designato, per quanto Gabi Garcia Fernandez stia giocando bene, battuta e muro diventano imprescindibili: se in questi fondamentali Citivanova riesce a dominare, allora diventa ingiocabile; altrimenti, le difficoltà possono emergere con qualsiasi avversaria, anche di modesto rango europeo. La vittoria sul club sloveno, 2° nel proprio campionato e squadra comunque temibile, è maturata proprio grazie alle variazioni al servizio e al grande lavoro nel fondamentale a rete di Simon e compagni. Senza ovviamente dimenticare la regia di Luciano De Cecco, sempre maestro nel servire 7 spintissime ai suoi centrali e perfetto nel variare il gioco tra posto 2 e posto 4. Il doppio 3-0 rifilato a Novosibirsk e Maribor rappresenta comunque un buon viatico per la sfida del 12 gennaio 2022: in casa dei campioni d'Europa, conosceremo forse più a fondo le reali potenzialità di una squadra costruita per arrivare a giocarsi qualsiasi trofeo anche in questa stagione. Sperando, ovviamente, di rivedere uno Zaytsev al meglio della forma. Rialzare prontamente la testa dopoincassate negli ultimi anni - ovverosia lo 0-3 subito dal Sada Cruzeiro nella finale del Mondiale per Club - non dev'essere stato facile, eppure la Cucine Lube Civitanova l'ha fatto con una caparbietà e una coralità di gioco impressionante. Nel 3-0 rifilato al Maribor, la squadra allenata da Chicco Blengini ha ritrovato tutta la potenza, ma anche l'enorme esperienza, della: Simon ha letteralmente dominato la partita, risultando MVP grazie a 20 punti (9 muri), ma ancheè tornato sui suoi soliti standard di rendimento, dopo essere mancato molto nella sfida contro il Cruzeiro. L'impressione è che, per battere lonel doppio big-match della Pool C, servirà però un ulteriore salto di qualità, oltre al reintegro completo di. Lo Zar sta proseguendo nel suo recupero del ritmo partita, ma è chiaro che a questa Lube servano - eccome - i suoi colpi. Per una squadra che non può infatti contare sul suo opposto designato, per quantostia giocando bene,diventano imprescindibili: se in questi fondamentali Citivanova riesce a dominare, allora diventa ingiocabile; altrimenti, le difficoltà possono emergere con qualsiasi avversaria, anche di modesto rango europeo. La vittoria sul club sloveno, 2° nel proprio campionato e squadra comunque temibile, è maturata proprio grazie alle variazioni al servizio e al grande lavoro nel fondamentale a rete di Simon e compagni. Senza ovviamente dimenticare la, sempre maestro nel servire 7 spintissime ai suoi centrali e perfetto nel variare il gioco tra posto 2 e posto 4. Il doppio 3-0 rifilato a Novosibirsk e Maribor rappresenta comunque un buon viatico per la: in casa dei campioni d'Europa, conosceremo forse più a fondo le reali potenzialità di una squadra costruita per arrivare a giocarsi qualsiasi trofeo anche in questa stagione. Sperando, ovviamente, di rivedere uno Zaytsev al meglio della forma.

De Cecco-Simon: la Sette è servita

Perugia è una corazzata, che ha in Giannelli un nuovo leader

Nikola Grbic sa bene di avere tra le mani un materiale pallavolistico di qualità assoluta, potendo così permettersi anche il lusso di lasciare in panchina Léon e Solé per dare spazio a Thijs Ter Horst e al rientrante Roberto Russo, il quale, insieme a Fabio Ricci, compone comunque una coppia di centrali di tutto rispetto. Grbic sa di poterselo permettere anche perché in regia ha un giocatore che non solo gli somiglia tremendamente per caratteristiche tecniche e mentali, ma continua a dominare la scena pallavolistica senza pausa alcuna. elevare il rendimento di ogni compagno a livelli forse indescrivibili e di stravincere qualsiasi duello a distanza col palleggiatore avversario, eccezion fatta per quei 4/5 fenomeni che gli possono contendere lo scettro di "migliore al mondo". Poter contare su un alzatore in grado di lasciare tutti i compagni con muro a uno - se non addirittura senza opposizione alcuna - fa la differenza anche, e soprattutto, a questi livelli d'élite. Senza dimenticare poi il suo backup in panchina, ovvero Dragan Travica. Nel 3° set della sfida coi Dragons, il Drago (appunto) ha confermato di essere un lusso, che nessun altro club può permettersi, nel ruolo di vice-palleggiatore; non solo il solito istrionismo, nell'accezione più buona del termine, sul taraflex, ma anche la capacità di risultare perfetto e invadente a muro, nonché sgamato - per ricorrere a un termine pasoliniano - nelle giocate di seconda. L'abbondanza è sicuramente la chiave del successo di questa Perugia, che ora vuole proseguire nella marcia trionfale e chiudere in bellezza il 2021 col primato in Superlega e le solite certezze di squadra. Fare ampio turnover e, ciò nonostante, rifilare un sonoro 3-0 in trasferta anche all'As Cannes Dragons.sa bene di avere tra le mani un materiale pallavolistico di qualità assoluta, potendo così permettersi anche il lusso di lasciare in panchina Léon e Solé per dare spazio ae al rientrante, il quale, insieme a Fabio Ricci, compone comunque una coppia di centrali di tutto rispetto. Grbic sa di poterselo permettere anche perché in regia ha un giocatore che non solo gli somiglia tremendamente per caratteristiche tecniche e mentali, ma continua a dominare la scena pallavolistica senza pausa alcuna. Simone Giannelli è infatti il nuovo leader di questa Sir Sicoma Monini Perugia, capace didi ogni compagno a livelli forse indescrivibili e di stravincere qualsiasi duello a distanza col palleggiatore avversario, eccezion fatta per quei 4/5 fenomeni che gli possono contendere lo scettro di "migliore al mondo". Poter contare su un alzatore in grado di lasciare tutti i compagni con muro a uno - se non addirittura senza opposizione alcuna - fa la differenza anche, e soprattutto, a questi livelli d'élite. Senza dimenticare poi il suo backup in panchina, ovvero. Nel 3° set della sfida coi Dragons, il Drago (appunto) ha confermato di essere un lusso, che nessun altro club può permettersi, nel ruolo di vice-palleggiatore; non solo il solito istrionismo, nell'accezione più buona del termine, sul taraflex, ma anche la capacità di risultare perfetto e invadente a muro, nonché sgamato - per ricorrere a un termine pasoliniano - nelle giocate di seconda. L'è sicuramente la chiave del successo di questa Perugia, che ora vuole proseguire nella marcia trionfale e chiudere in bellezza il 2021 col primato in Superlega e le solite certezze di squadra.

I compagni non passano? Ci pensa allora Giannelli a schiacciare

L'eclettismo di Lavia e il palleggio di Sbertoli

Daniele Lavia si fosse definitivamente consacrato ai massimi livelli, l'avevamo percepito chiaramente nei tanta saggezza e sagacia colpi altrettanto differenti, non ce lo saremmo però aspettati. O, meglio, non così a breve giro di posta rispetto alla rassegna continentale per nazionali. Nella partita contro il Fenerbahce, Lavia ha dominato col colpo in parallela, col senso della posizione a muro e con difese tanto spettacolari quanto efficaci. Gli manca ancora la continuità dei "più grandi" di questo gioco, ma a soli 22 anni d'età i margini di miglioramento, anche sotto quel punto di vista, sono quasi sterminati. Insieme a Lavia, a brillare contro il Fener è stata anche la regia di Riccardo Sbertoli. Le sliding-door che l'hanno portato in gialloblù - quando sembrava destinato a vestire la maglia dei Block Devils e Giannelli a rimanere con quella dell'Itas - ci offrono oggi un palleggiatore già perfettamente integrato nel concetto di pallavolo che ha il suo allenatore, Angelo Lorenzetti. Sbertoli forza molto coi centrali e ne ha ben donde, vista le qualità e versatilità della coppia Lisinac-Podrascanin, ma si conferma anche palleggiatore in grado di risultare perfetto con qualsiasi tipo di alzata. Coach De Giorgi si starà forse fregando le mani nel vedere il rendimento che i registi dell'Italvolley stanno tenendo in questa prima parte di stagione 2021-22. Nel nuovo che avanza, c'è infine anche un po' di intramontabile: Matey Kazyiski, anche contro il club turco, è risultato fondamentale, stavolta coi suoi micidiali turni al servizio che, tra i tanti, hanno generato anche un break di 7-0 nel 2° set, quello più ostico e combattuto. Il Kaiser non ha alcuna intenzione di abdicare e, anzi, vuole trascinare i giovani compagni il più lontano possibile. Chesi fosse definitivamente consacrato ai massimi livelli, l'avevamo percepito chiaramente nei trionfali Europei del settembre scorso. Che potesse alternare con cosìcolpi altrettanto differenti, non ce lo saremmo però aspettati. O, meglio, non così a breve giro di posta rispetto alla rassegna continentale per nazionali. Nella partita contro il Fenerbahce, Lavia ha dominato col colpo, col senso della posizione a muro e con difese tanto spettacolari quanto efficaci. Gli manca ancora la continuità dei "più grandi" di questo gioco, ma a soli 22 anni d'età i margini di miglioramento, anche sotto quel punto di vista, sono quasi sterminati. Insieme a Lavia, a brillare contro il Fener è stata anche la regia di. Leche l'hanno portato in gialloblù - quando sembrava destinato a vestire la maglia deie Giannelli a rimanere con quella dell'Itas - ci offrono oggi un palleggiatorenel concetto di pallavolo che ha il suo allenatore, Angelo Lorenzetti. Sbertoli forza molto coi centrali e ne ha ben donde, vista le qualità e versatilità della, ma si conferma anche palleggiatore in grado di risultare perfetto con qualsiasi tipo di alzata. Coach De Giorgi si starà forse fregando le mani nel vedere il rendimento che i registi dell'Italvolley stanno tenendo in questa prima parte di stagione 2021-22. Nel nuovo che avanza, c'è infine anche un po' di intramontabile:, anche contro il club turco, è risultato fondamentale, stavolta coi suoi micidiali turni al servizio che, tra i tanti, hanno generato anche un break di 7-0 nel 2° set, quello più ostico e combattuto. Il Kaiser non ha alcuna intenzione di abdicare e, anzi, vuole trascinare i giovani compagni il più lontano possibile.

Respinto con perdite: muro a uno tonante di Daniele Lavia!

