CEV Champions League 2021-22 ha finalmente conosciuto i propri gironi. Nel sorteggio tenutosi ieri a Ljubljana, durante l'European Volleyball Gala, Paola Egonu e la beacher Joanna Heidrich hanno composto, tramite le urne, le cinque diverse pool, rispettivamente per il torneo maschile e quello femminile. Tutte le partite di entrambi i tornei saranno visibili su Discovery+, oltre a una selezione di altri match sempre su Eurosport. Cucine Lube Civitanova, Sir Sicoma Monini Perugia e Itas Trentino inizieranno la loro stagione europea tra il 30 novembre e il 2 dicembre prossimi, mentre A.Carraro Imoco Conegliano, Vero Volley Monza e Igor Gorgonzola Novara entreranno in scena prima, tra il 23 e il 25 novembre col turno iniziale della fase a gironi. Andiamo a scoprire insieme formula della competizione, avversarie delle squadre italiane e tutto ciò che c'è da sapere. Partiamo subito col fatto che, per la quinta volta consecutiva, ci sarà un derby tricolore nei gironi maschili: Perugia e Trentino daranno infatti spettacolo nel Girone E. Urna benevola, in sostanza, solamente con Conegliano, perché Monza e Novara avranno gironi ostici, mentre Civitanova troverà fin da subito i campioni in carica dello ZAKSA.

LA FORMULA

20 squadre suddivise in cinque gironi. Le prime cinque classificate accedono direttamente ai quarti, mentre per definire le altre tre partecipanti alla fase a eliminazione diretta si andranno a considerare punti ottenuti e quoziente set. Il 17 febbraio 2022 saranno sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti di finale, da disputarsi su gare di andata e ritorno così come le semifinali. In caso di parità - che si può verificare se le due squadre si scambiano, rispettivamente, un 3-0 o un 3-1 senza ricorrere al tie-break - ci sarà un golden-set ai 15 punti. Civitanova e Perugia lo conoscono già molto bene: l'anno scorso la Lube uscì dal torneo perdendo 16-14 contro lo ZAKSA proprio ai quarti, mentre l'allora Sir Safety centrò la semifinale grazie al 15-5 su Modena. L'atto conclusivo della Champions, ovvero le Super Finals, di disputerà in gara secca e su campo neutro il 21 o il 22 maggio 2022.

I GIRONI MASCHILI

Pool A: Wegiel JASTRZEBSKI (Polonia), Vfb FRIEDRICHSHAFEN (Germania), Knack ROESELARE (Belgio), vincente del CLM 27/28.

Pool B: Dinamo MOSCA (Russia), Ziraat Bankasi ANKARA (Turchia), VC Greenyard MAASEIK (Belgio), Projekt VARSAVIA (Polonia).

Pool C: Cucina Lube CIVITANOVA (Italia) , Grupa Azoty KEDZIERZYN-KOZLE (Polonia), OK Merkur MARIBOR (Slovenia), Lokomotiv NOVOSIBIRSK (Russia).

, Grupa Azoty KEDZIERZYN-KOZLE (Polonia), OK Merkur MARIBOR (Slovenia), Lokomotiv NOVOSIBIRSK (Russia). Pool D: Zenit S.PIETROBURGO (Russia), Recycling Volleys BERLINO (Germania), OK Vojvodina Seme NOVI SAD (Serbia), vincente del CLM 29/30.

Pool E: Sir Sicoma Monini PERUGIA (Italia), Fenerbahce HDI ISTANBUL (Turchia), AS CANNES Dragons (Francia), Itas TRENTINO (Italia).

I GIRONI FEMMINILI

Pool A: Lokomotiv KALININGRAD (Russia), Developres SkyRes RZESZOW (Polonia), SC DRESDA (Germania), vincente del CLW 13/14.

Pool B: VakifBank ISTANBUL (Turchia), ASPTT MULHOUSE VB (Francia), LP SALO (Finlandia), Vero Volley MONZA (Italia) .

. Pool C: Igor Gorgonzola NOVARA (Italia) , Dinamo MOSCA (Russia), VK Dukla LIBEREC (Repubblica Ceca), THY ISTANBUL (Turchia).

, Dinamo MOSCA (Russia), VK Dukla LIBEREC (Repubblica Ceca), THY ISTANBUL (Turchia). Pool D: Fenerbahce Opet ISTANBUL (Turchia), BEZIERS Volley (Francia), VC Maritza PLOVDIV (Bulgaria), Dinamo-Ak Bars KAZAN (Russia).

Pool E: A. Carraro Imoco CONEGLIANO (Italia), Grupa Azoty Chemik POLICE (Polonia), Fatum NYREGYHAZA (Ungheria), vincente del CLW 15/16.

I PERICOLI DEL SORTEGGIO

Al netto di un ormai immancabile derby italiano, l'urna non è stata poi così benevola coi club tricolori. Civitanova se la vedrà fin da subito coi campioni in carica del Grupa Azoty KEDZIERZYN-KOZLE, ma è chiaro che la Lube ha tutto per arrivare fino in fondo alla competizione: al netto delle condizioni fisiche dello "zar", Ivan Zaytsev, il gruppo orchestrato da Chicco Blengini vorrà poi vendicare l'eliminazione ai quarti dello scorso anno, proprio per mano dello ZAKSA. Perugia e Trentino si daranno battaglia nel Girone E, col ritorno di Simone Giannelli da avversario sul campo dell'Itas. Il capitano azzurro sarà peraltro chiamato a imbeccare alla perfezione due bombardieri quali Matthew Anderson e Wilfredo Leon. Dall'altra parte, Alessandro Michieletto sarà forse il rising-star della competizione, visto quanto fatto in estate con la Nazionale. Attenzione però anche al duo di centrali serbi (Lisinac e Podrascanin) e ad altri due azzurri che tanto bene hanno figurato agli Europei, quali Daniele Lavia e Giulio Pinali.

Per quanto riguarda il torneo femminile, Conegliano vuole bissare il successo dello scorso anno e, per farlo, si affida al blocco azzurro (De Gennaro-Egonu-Sylla, con Fahr ahinoi fuori dai giochi ancora a lungo) ma anche sul duo statunitense in banda (Courtney-Plummer). Nella Pool E non sembra esserci storia, anche perché l'A.Carraro Imoco è una delle favoritissime per la vittoria finale, con tutti i se del caso ovviamente. La Novara di Stefano Lavarini potrà invece sfoggiare enorme qualità al centro e la stellina Ebrar Karakurt, opposto classe 2000 destinata a far parlare molto di sé. Le insidie non mancheranno però all'Igor Gorgonzola, considerando la presenza di Dinamo Mosca e THY Istanbul nel Girone C. Per quanto riguarda Monza, era chiaro fin da subito che il girone non sarebbe stato semplice. La presenza delle finaliste della scorsa edizione, col VakifBank Istanbul, sarà però banco di prova per Alessia Orro e compagne. Attenzione poi al talento di Anna Davyskiba, banda classe 2000 bielorussa, dotata di colpi devastanti.

