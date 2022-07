Osmany Juantorena non sarà un giocatore della stagione 2022-23, in cui i cucinieri saranno impegnati sul doppio fronte Superlega-CEV Champions League. La notizia è stata data in una conferenza stampa "anomala e per niente preventivata" dal direttore generale della Lube, Giuseppe Cormio. Il capitano ha però chiesto alla società di poter andare via, come era già successo più volte negli ultimi mesi trovando però l'opposizione della Lube: "eravamo assolutamente convinti di tenere con noi Osmany, ma un nuovo assalto e la situazione di mercato che si è poi verificata hanno portato a questo inevitabile addio del nostro capitano", queste le dichiarazioni di Cormio. Come un fulmine a ciel sereno!non sarà un giocatore della Cucine Lube Civitanova nella, in cui i cucinieri saranno impegnati sul doppio fronte Superlega-CEV Champions League. La notizia è stata data in una conferenza stampa "" dal direttore generale della Lube,. Il club campione d'Italia , neppure una settimana fa, durante la presentazione della campagna abbonamenti per la prossima stagione aveva sostanzialmente dichiarato come chiuso il proprio mercato estivo. Ilha però, come era già successotrovando però l'opposizione della Lube: "", queste le dichiarazioni di Cormio.

Juantorena ha inviato un breve video alla società per esprimere le motivazioni di questa tormentata scelta: "Volevo comunicarvi che il prossimo anno non sarò più un giocatore della Lube. Ho ricevo una proposta molto importante di una squadra estera - pare un club cinese, ndr - e Civitanova mi è venuta incontro con grande disponibilità. Sono un po' triste, perché sono stati 7 anni bellissimi con la Lube e ringrazio tutti i tifosi. Sono e sarò sempre un uomo Lube, ma questo è un treno che se non prendo adesso, non lo prenderò mai più".

nuovo giocatore di posto 4, considerando che oltre a Juantorena anche Ricardo Lucarelli e Jiri Kovar hanno lasciato i cucinieri per tentare nuove avventure. Tra le file dei campioni d'Italia in carica sono invece arrivati Mattia Bottolo (2000) e Mattia Gottardo (2001), entrambi giovanissime bande in uscita dalla Kioene Padova. Bottolo ha firmato un accordo quinquennale ed è impegnato nella Molto probabilmente, nella giornata di sabato 9 luglio 2022, la Cucine Lube Civitanova annuncerà un, considerando che oltre a Juantorena anche Ricardo Lucarelli ehanno lasciato i cucinieri per tentare nuove avventure. Tra le file dei campioni d'Italia in carica sono invece arrivati(2000) e(2001), entrambi giovanissime bande in uscita dalla. Bottolo ha firmato un accordo quinquennale ed è impegnato nella Volleyball Nations League con l'Italia di coach De Giorgi, mentre Gottardo è arrivato in prestito e c'è molta attesa di capire quale ruolo reciterà nel roster dei cucinieri, considerando che a Padova si era specializzato quale libero titolare.

