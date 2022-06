Angelo Lorenzetti piazza il primo colpo, ingaggiando lo schiacciatore ceco Donovan Dzavoronok con un accordo biennale. L'ex giocatore della modulo a tre schiacciatori che ha ottenuto grandi risultati nel 2021-22. Nell'378 punti (42 ace, 31 muri) in 90 set giocati, col 47% di eccellenza in attacco, pagando però qualche passaggio a vuoto in ricezione (20% di eccellenza), fondamentale in cui servirà lavorare molto visto l'assetto tattico dell'Itas. Si muove il mercato in entrata dell'Itas Trentino. Dopo varie conferme, tra cui quella di Marko Podrascanin , il club gialloblù allenato dapiazza il primo colpo, ingaggiando lo schiacciatore cecocon un accordo. L'ex giocatore della Vero Volley Monza , squadra che ha condotto alla conquista della CEV Cup nell'ultima stagione, andrà così a rinforzare il reparto dei martelli dell'Itas, permettendo di poter continuare a utilizzare anche quelche ha ottenuto grandi risultati nel 2021-22. Nell' ultima Superlega , Dzavoronok ha chiuso con(42 ace, 31 muri) in 90 set giocati, colin attacco, pagando però qualche passaggio a vuoto in(20% di eccellenza), fondamentale in cui servirà lavorare molto visto l'assetto tattico dell'Itas.

"Donovan è un giocatore che ha fatto un percorso di crescita molto bello e importante a Monza - queste le dichiarazioni rilasciate da coach Lorenzetti a margine dell'ufficializzazione dell'accordo - e noi ci siamo fatti trovare pronti a cogliere questa occasione per integrare la rosa e per avere a disposizione un giocatore completo e fisico. Ha ovviamente margini di miglioramento importanti, soprattutto in attacco, ma potrà offrirci sin dall’inizio un grande valore in battuta". Dzavoronok vestirà la maglia numero 4 e sarà il quarto giocatore di nazionalità ceca nella storia di Trentino Volley. Prima di lui, avevano infatti vestito i colori gialloblù Michal Rak (2003-05), Kamil Baranek (2005-06) e Jan Stokr (2010-13 e 2016-17).

Proprio guardando "Drobek" - questo il soprannome di Stokr - alzare trofei con la maglia dell'Itas, Dzavoronok capì di voler diventare un grande pallavolista e di giocare anche in Italia: "Per me vestire il gialloblù significa tanto, anzi tutto. Quando ero piccolo non avevo molti modelli e idoli, ma un giocatore che seguivo con attenzione era sicuramente il mio connazionale Jan Stokr che vedevo vincere tanti trofei con questa società e che era indiscutibilmente il pallavolista numero uno in Repubblica ceca. Sin da allora ho sempre sognato di poter emulare il suo percorso e di diventare un giorno un atleta del campionato italiano e magari di questo club".

